Озарбайжонда Ўзбекистон маданияти кунларига старт берилмоқда
Озарбайжонда Ўзбекистон маданияти кунларига старт берилмоқда
13–20 декабрь кунлари Озарбайжоннинг Боку ва Фузулий шаҳарларида Ўзбекистон маданияти кунлари ўтмоқда. Тадбир доирасида фотокўргазма, концертлар ва икки давлат маданий комиссиясининг илк йиғилиши режалаштирилган
ТОШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. 13–20 декабрь кунлари Озарбайжоннинг Боку ва Фузулий шаҳарларида Ўзбекистон маданияти кунлари бўлиб ўтмоқда. Бу ҳақда Маданият вазирлиги матбуот хизмати маълум қилди.Тадбир доирасида ўзбек санъат усталари иштирокида концерт дастурлари, шунингдек, “Янги Ўзбекистон” фотокўргазмаси ташкил этилиши режалаштирилган.15 декабрь куни икки мамлакат ўртасидаги маданий ҳамкорликни ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон ва Озарбайжон Қўшма маданият комиссиясининг илк йиғилиши бўлиб ўтади.Шу куни “Наврўз” рақс ансамбли ва Ўзбекистон давлат симфоник оркестри ҳам концерт дастурлари билан қатнашади.Ёпилиш маросими эса Ўзбекистон томонидан 2023 йилда қуриб, фойдаланишга топширилган Фузулий шаҳридаги Мирзо Улуғбек номидаги ўрта мактабда бўлиб ўтади.Эслатиб ўтамиз, 2023 йилда Боку Ўзбекистон маданияти кунларига мезбонлик қилган бўлса, 2024 йилда Тошкентда Озарбайжон маданияти кунлари ўтказилган эди.
калит сўзлар (seo keywords):ўзбекистон маданияти кунлари, озарбайжон, боку, фузулий, “янги ўзбекистон” кўргазмаси, наврўз ансамбли, симфоник оркестр, қўшма маданият комиссияси, маданият вазирлиги, маданий алмашинув
Озарбайжонда Ўзбекистон маданияти кунларига старт берилмоқда
15:12 14.12.2025 (янгиланди: 15:14 14.12.2025)
Озарбойжонда ўтказилаётган Ўзбекистон маданияти кунлари доирасида концерт дастурлари, фотокўргазма ва икки давлат ўртасидаги қўшма маданият комиссиясининг илк йиғилиши ташкил этилади
ТОШКЕНТ, 14 дек — Sputnik.
13–20 декабрь кунлари Озарбайжоннинг Боку ва Фузулий шаҳарларида Ўзбекистон маданияти кунлари бўлиб ўтмоқда. Бу ҳақда Маданият вазирлиги матбуот хизмати маълум қилди
Тадбир доирасида ўзбек санъат усталари иштирокида концерт дастурлари, шунингдек, “Янги Ўзбекистон” фотокўргазмаси ташкил этилиши режалаштирилган.15 декабрь куни икки мамлакат ўртасидаги маданий ҳамкорликни ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон ва Озарбайжон Қўшма маданият комиссиясининг илк йиғилиши бўлиб ўтади.
Шу куни “Наврўз” рақс ансамбли ва Ўзбекистон давлат симфоник оркестри ҳам концерт дастурлари билан қатнашади.
Ёпилиш маросими эса Ўзбекистон томонидан 2023 йилда қуриб, фойдаланишга топширилган Фузулий шаҳридаги Мирзо Улуғбек номидаги ўрта мактабда бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, 2023 йилда Боку Ўзбекистон маданияти кунларига мезбонлик қилган бўлса, 2024 йилда Тошкентда Озарбайжон маданияти кунлари ўтказилган эди.