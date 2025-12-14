Ўзбекистон
Кобул Теҳрондаги Афғонистон йиғилишида қатнашмайди — расмий изоҳ берилди
Афғонистон Теҳрондаги минтақавий учрашувга таклиф қилинган, аммо иштирок этмасликка қарор қилди. Толибон ҳукумати буни мавжуд форматлар етарли, дея изоҳлади.
ТОШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Кобул декабрь ойи ўрталарида Теҳронда ўтказилиши режалаштирилган Афғонистон бўйича минтақавий учрашувда иштирок этмаслигини маълум қилди. Гарчи таклиф берилган бўлса-да, Афғонистон ҳукумати учрашувда иштирок этмасликка қарор қилди.Эрон Ташқи ишлар вазирлигининг расмий вакили Исмоил Бағаий хабар беришича, келаси ҳафта Теҳронда Россия, Хитой, Покистон, Тожикистон, Ўзбекистон ва Туркманистон иштирокидаги йиғилиш бўлиб ўтади. Афғонистон ТИВ матбуот котиби ўринбосари Ҳафиз Зиё Аҳмад Такалнинг айтишича, мамлакат Теҳрондаги учрашувга таклиф этилган, бироқ минтақа учун етарли минтақавий платформалар мавжудлиги туфайли унда иштирок этмасликка қарор қилинган.
афғонистон, теҳрон учрашуви, толибон, iea, минтақавий ҳамкорлик, покистон толибон, эрон тив, ташқи ишлар, афғонистон сиёсати
Кобул Теҳрондаги Афғонистон йиғилишида қатнашмайди — расмий изоҳ берилди

10:43 14.12.2025 (янгиланди: 10:48 14.12.2025)
Покистон ва Афғонистон ўртасида Толибон ҳаракати атрофида юзага келган кескин вазият фонида барқарорликни муҳокама қилиш кўзда тутилган йиғилишда Кобул иштирок этмаслигини маълум қилди
ТОШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Кобул декабрь ойи ўрталарида Теҳронда ўтказилиши режалаштирилган Афғонистон бўйича минтақавий учрашувда иштирок этмаслигини маълум қилди.
Гарчи таклиф берилган бўлса-да, Афғонистон ҳукумати учрашувда иштирок этмасликка қарор қилди.
Эрон Ташқи ишлар вазирлигининг расмий вакили Исмоил Бағаий хабар беришича, келаси ҳафта Теҳронда Россия, Хитой, Покистон, Тожикистон, Ўзбекистон ва Туркманистон иштирокидаги йиғилиш бўлиб ўтади.
Афғонистон ТИВ матбуот котиби ўринбосари Ҳафиз Зиё Аҳмад Такалнинг айтишича, мамлакат Теҳрондаги учрашувга таклиф этилган, бироқ минтақа учун етарли минтақавий платформалар мавжудлиги туфайли унда иштирок этмасликка қарор қилинган.
"IEA (Ислом Амирлиги Афғонистон) минтақанинг барча мамлакатлари билан минтақавий ташкилотлар, форматлар ва икки томонлама механизмлар орқали доимий фаол алоқаларни қўллаб-қувватлайди ва минтақавий ўзаро тушуниш ва ҳамкорликни илгари суришда сезиларли амалий ютуқларга эришди. Ташқи ишлар вазирлиги мавжуд минтақавий форматларни мустаҳкамлаш орқали минтақавий ўзаро тушуниш ва ҳамкорликни янада ривожлантиришга ишонади", – деди у.
