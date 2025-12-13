Ўзбекистон
“Чирчиқ” технопаркида йил якунлари сарҳисоб қилинди
“Чирчиқ” технопаркида йил якунлари сарҳисоб қилинди
Технопаркда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳам ички ҳам ташқи бозорга етказиб берилмоқда.
Бугунги кунда “Чирчиқ” кимё-саноат технопаркда Россия, Жанубий Корея, Туркия ва бошқа мамлакат корхоналари фаолият юритмоқда. Технопаркининг резидентлар билан ишлаш департаменти бошлиғи Тимур Болтабоев айтишига кўра, 2025 йилда технопаркда биз 8 та ишлаб чиқариш корхонасини ишга туширилган, инвестициялар ҳажми 26 млн доллардан ошган ва 300 тадан ортиқ янги иш ўрнини яратилган. Келгуси 2026 йилда эса инвестициялар миқдори 40 млн доллар бўлиши ва яна тўртта янги лойиҳа ишга тушиши режалаштирилган. “Чирчиқ” технопарки ичкарисидан Технопарк резидентлари ишлаб чиқараётган маҳсулотлар ҳам ички ҳам ташқи бозорларга етказиб берилмоқда. Технопаркнинг асосий афзаллиги унинг қулай жойлашуви, барча инфратузилмалар мавжудлиги ва хавсизлигидир.
13.12.2025
Технопаркда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳам ички ҳам ташқи бозорга етказиб берилмоқда.
Бугунги кунда “Чирчиқ” кимё-саноат технопаркда Россия, Жанубий Корея, Туркия ва бошқа мамлакат корхоналари фаолият юритмоқда.

Технопаркининг резидентлар билан ишлаш департаменти бошлиғи Тимур Болтабоев айтишига кўра, 2025 йилда технопаркда биз 8 та ишлаб чиқариш корхонасини ишга туширилган, инвестициялар ҳажми 26 млн доллардан ошган ва 300 тадан ортиқ янги иш ўрнини яратилган. Келгуси 2026 йилда эса инвестициялар миқдори 40 млн доллар бўлиши ва яна тўртта янги лойиҳа ишга тушиши режалаштирилган.

“Чирчиқ” технопарки ичкарисидан Технопарк резидентлари ишлаб чиқараётган маҳсулотлар ҳам ички ҳам ташқи бозорларга етказиб берилмоқда. Технопаркнинг асосий афзаллиги унинг қулай жойлашуви, барча инфратузилмалар мавжудлиги ва хавсизлигидир.
