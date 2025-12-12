Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Ушаков: Россия АҚШнинг Украина бўйича таҳрирланган режасини кўрмади
Ушаков: Россия АҚШнинг Украина бўйича таҳрирланган режасини кўрмади
Россия президенти ёрдамчиси дам олиш кунлари АҚШ ўз режаси юзасидан Украина ва Европа вакиллари билан фаол ҳаракат қилишни режалаштираётганини таъкидлади. 12.12.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 12 дек – Sputnik. Москва Вашингтоннинг Киев билан мулоқотидан кейин АҚШнинг Украинадаги можарони ҳал этиш лойиҳасининг таҳрирланган вариантини ҳозирча кўрмади. Бу ҳақда Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков маълум қилди.У келаётган дам олиш кунлари АҚШ Украина ва Европа вакиллари билан фаол ҳаракат қилишни режалаштираётганини таъкидлади.Бу музокаралардан кейин ўзгартирилган ҳужжат Россия томонига тақдим этилиши мумкин.Сиёсатчи янги режада кўп нарсалар Россия томонига маъқул бўлмаслигини истисно қилмади.
дунёда, дунё янгиликлари, россия, ақш, украина, юрий ушаков
Ушаков: Россия АҚШнинг Украина бўйича таҳрирланган режасини кўрмади

Россия президенти ёрдамчиси дам олиш кунлари АҚШ ўз режаси юзасидан Украина ва Европа вакиллари билан фаол ҳаракат қилишни режалаштираётганини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 12 дек – Sputnik. Москва Вашингтоннинг Киев билан мулоқотидан кейин АҚШнинг Украинадаги можарони ҳал этиш лойиҳасининг таҳрирланган вариантини ҳозирча кўрмади. Бу ҳақда Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков маълум қилди.
У келаётган дам олиш кунлари АҚШ Украина ва Европа вакиллари билан фаол ҳаракат қилишни режалаштираётганини таъкидлади.
Бу музокаралардан кейин ўзгартирилган ҳужжат Россия томонига тақдим этилиши мумкин.
“Европа ва Украина билан бу музокаралардан кейин бизга қоғоз ёи қоғозларни кўрсатишлари керак, ва биз бу мулоқотлардан кейин бу қоғозлар билан нима бўлганини кўришимиз керак”, - деди Ушаков.
Сиёсатчи янги режада кўп нарсалар Россия томонига маъқул бўлмаслигини истисно қилмади.
0