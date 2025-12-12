“Стратегик ташаббус Россияда”: Путинга махсус операциядаги вазият ҳақида маълумот берилди
Россия армияси Кучеровка, Куриловка ва Северскни озод қилгани маълум қилинди.
ТОШКЕНТ, 12 дек – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин махсус ҳарбий операциядаги жорий вазият муҳокама қилинган йиғилишда ДХРдаги Северск тўлиқ Россия Қуролли кучлари назорати остига ўтгани ҳақидаги маълумотни олди.
Россия Бош штаби қўмондони Валерий Герасимов йиғилишда келтирган асосий маълумотлари:
“Шимол” қўшинлари ҳудудида асосий саъй-ҳаракатлар Суми ва Харьков вилоятидаги хавфсизлик ҳудудини чуқурлаштиришга қаратилган.
Россия армияси Кучеровка, Куриловка ва Северскни озод қилди.
“Ғарб” қўшинлари гуруҳи Оскол дарёсининг чап қирғоғида жангларни давом эттирмоқда.
Константиновкадаги биноларнинг 45 фоизи Россия ҳарбийлари назорати остида.
“Жануб” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Константиновка аҳоли пунктида жанглар билан ҳаракатланмоқда.
Путиннинг асосий баёнотлари:
Россия президенти барча йўналишларда яхши суръатни қайд этди.
Махсус ҳарбий операция ҳудудидаги стратегик ташаббус бутунлай Россия армияси қўлида.
Путин “Жануб” қўшинлари гуруҳи қўмондони унга Северск 15 декабрдан кечикмай Россия қўшинлари қўлида бўлишини айтганини айтди.
Северскни қўлга киритиш бирлашма командирларининг мувофиқлаштирилган иши туфайли мумкин бўлди.
Россия президенти ҳужум гуруҳларини тайёрлаш ва мувофиқлаштириш жараёнида “Жануб” қўшинлар гуруҳининг шахсий таркиби ва қўмондонлигининг ролини таъкидлади.
Северскдаги душманнинг қўлидан ҳеч нарса келмади. Россия эса режалаштирилган ҳамма нарсага эришди.
Киев Оскол дарёсининг чап қирғоғида қуршаб олинган жангчиларнинг таслим бўлишига тўсқинлик қилиб, уларнинг йўқ қилишга маҳкум қилади.
Запорожье вилоятида “Шарқ” гуруҳининг олға силжиши юқори суръатларда давом этмоқда.
Украинанинг чегараолди ҳудудларида хавфсизлик йўлагини яратиш режага кўра кетмоқда.
Путин Северскни озод қилган махсус ҳарбий операция ҳудудидаги ҳарбийларни табриклади ва уларга эзгу тилакларини билдирди.
