https://sputniknews.uz/20251212/metan-zapravkalar-cheklov-54128432.html
Ҳудудларда метан “заправкалар” иш соатига чеклов киритилмоқда
Ҳудудларда метан “заправкалар” иш соатига чеклов киритилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг қатор ҳудудларидаги метан заправкалар иш соатига чеклов киритиш бошланди. Хусусан, Тошкент шаҳридаги 78 та метан заправка соат 06:00 дан 23:00 гача ишлайди. Рўйхат.
2025-12-12T13:30+0500
2025-12-12T13:30+0500
2025-12-12T13:30+0500
жамият
ўзбекистон
чеклов
газ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/0b/41489071_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_b1648dd4e77f41858d8f0cde39148077.jpg
ТОШКЕНТ, 12 дек – Sputnik. Ўзбекистоннинг қатор ҳудудларидаги метан “заправкалар” иш соатига чеклов киритилди. Бу ҳақда "Ҳудудгазтаъминот" компаниясининг ҳудудлардаги филиаллари хабар бермоқда.Таъкидланишича, чекловлар ҳокимликлар билан келишилган қарор асосида киритилмоқда.Чеклов киритилган ҳудудлар:Аввалроқ Энергетика вазирлиги метан “заправкалар” фаолиятига вақтинча чеклов киритилиши ва бу қўшни давлатдаги газ тармоғида кузатилган техник носозлик туфайли импорт қилинаётган табиий газ қисқаргани билан боғлиқнини маълум қилган эди.
https://sputniknews.uz/20251211/metan-zapravkalar-cheklov-54103312.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/0b/41489071_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_c6be78be29267a12751f7cea8a02edcb.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
метан заправкалар иш соати чеклов маълумот тошкент
метан заправкалар иш соати чеклов маълумот тошкент
Ҳудудларда метан “заправкалар” иш соатига чеклов киритилмоқда
Хусусан, Тошкент шаҳридаги 78 та метан заправка соат 06:00 дан 23:00 гача ишлайди.
ТОШКЕНТ, 12 дек – Sputnik.
Ўзбекистоннинг қатор ҳудудларидаги метан “заправкалар” иш соатига чеклов киритилди. Бу ҳақда "Ҳудудгазтаъминот" компаниясининг ҳудудлардаги филиаллари хабар бермоқда.
Таъкидланишича, чекловлар ҳокимликлар билан келишилган қарор асосида киритилмоқда.
Чеклов киритилган ҳудудлар:
Тошкент
шаҳридаги 78 та метан заправка иши соат 06:00 дан 23:00 гача;
Андижон
вилоятидаги 143 та метан заправка иши соат 05:00 дан 17:00 гача;
Наманган
вилоятидаги 134 та метан заправка иши соат 05:00 дан 17:00 гача;
Фарғона
вилоятидаги 173 та метан заправка соат 06:00 дан 18:00 гача;
Қорақалпоғистондаги
124 та метан заправка соат 06:00 дан 18:00 гача;
Сирдарё
вилоятидаги 53 та метан заправка соат 06:00 дан 18:00 гача;
Навоий
вилоятидаги 51 та метан заправка соат 06:00 дан 19:00 гача;
Хоразм
вилоятидаги 94 та метан заправка соат 05:00 дан 17:00 гача;
Сурхондарё
вилоятидаги 106 та метан заправка соат 06:00 дан 17:00 гача.
Аввалроқ Энергетика вазирлиги метан “заправкалар” фаолиятига вақтинча чеклов киритилиши ва бу қўшни давлатдаги газ тармоғида кузатилган техник носозлик туфайли импорт қилинаётган табиий газ қисқаргани билан боғлиқнини маълум қилган эди.