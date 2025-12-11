https://sputniknews.uz/20251211/metan-zapravkalar-cheklov-54103312.html
Метан “заправка”лар фаолиятига вақтинча чеклов киритилмоқда
Метан “заправка”лар фаолиятига вақтинча чеклов киритилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Энергетика вазирлигига кўра, бу қўшни давлатдаги газ тармоғида кузатилган техник носозлик туфайли импорт қилинаётган табиий газ қисқаргани билан боғлиқ.
2025-12-11T16:43+0500
2025-12-11T16:43+0500
2025-12-11T17:08+0500
жамият
энергетика вазирлиги
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/11/26261870_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b6d5d0fe9559d7f68a58b7bf94fa384c.jpg
ТОШКЕНТ, 11 дек – Sputnik. Ўзбекистонда метан “заправкалар” фаолиятига вақтинча чеклов киритилмоқда. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги хабар берди.Қайд этилишича, қўшни давлатдаги газ тармоғида кузатилган техник носозлик туфайли импорт қилинаётган табиий газ қисқаргани сабабли зарур чоралар кўрилмоқда.Хабарда билдирилишича, биринчи навбатда аҳоли хонадонлари ва ижтимоий соҳа объектларини (мактаб, мактабгача таълим ташкилотлари, шифохоналар, олий таълим муассасалари, иссиқлик электр стансиялари ва бошқалар) табиий газ билан барқарор таъминлаш бош вазифаларимиздан бири ҳисобланади.Вазирлик бу зарурий чоралар вақтинча бўлиб, газ босимини меъёрга келтириш бўйича амалий ишлар олиб борилаётганини ҳамда ҳолат ҳақида қўшимча маълумот берилишини билдирди.
https://sputniknews.uz/20251202/prezident-yigilish-topshiriqlar-53863171.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/11/26261870_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_52f4cbf555f5ccf4455d86e50bed28cd.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
метан заправкалар чеклов
Метан “заправка”лар фаолиятига вақтинча чеклов киритилмоқда
16:43 11.12.2025 (янгиланди: 17:08 11.12.2025)
Энергетика вазирлигига кўра, бу қўшни давлатдаги газ тармоғида кузатилган техник носозлик туфайли импорт қилинаётган табиий газ қисқаргани билан боғлиқ.
ТОШКЕНТ, 11 дек – Sputnik
. Ўзбекистонда метан “заправкалар” фаолиятига вақтинча чеклов киритилмоқда. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги хабар берди
.
Қайд этилишича, қўшни давлатдаги газ тармоғида кузатилган техник носозлик туфайли импорт қилинаётган табиий газ қисқаргани сабабли зарур чоралар кўрилмоқда.
Хабарда билдирилишича, биринчи навбатда аҳоли хонадонлари ва ижтимоий соҳа объектларини (мактаб, мактабгача таълим ташкилотлари, шифохоналар, олий таълим муассасалари, иссиқлик электр стансиялари ва бошқалар) табиий газ билан барқарор таъминлаш бош вазифаларимиздан бири ҳисобланади.
“Шу боис аҳоли хонадонлари ва ижтимоий соҳа обектларида табиий газ босими пасайишини олдини олиш мақсадида маҳаллий ҳокимликлар билан келишилган режа-графикларга асосан метан заправкалар фаолиятига вақтинча чеклов киритилмоқда”, - дейилган хабарда.
Вазирлик бу зарурий чоралар вақтинча бўлиб, газ босимини меъёрга келтириш бўйича амалий ишлар олиб борилаётганини ҳамда ҳолат ҳақида қўшимча маълумот берилишини билдирди.