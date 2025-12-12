https://sputniknews.uz/20251212/gazlashtirilmagan-uylar-elektr-energiyasi-chegirma-54132803.html
Газлаштирилмаган уйлар учун электр энергиясига 50 фоиз чегирма берилиши мумкин
Ўзбекистонда газлаштирилмаган ҳудудлардаги уйлар учун имтиёзли тарифларни жорий этиш режалаштирилмоқда. Иситиш мавсумида пасайтирилган тарифлар 2000 кВт⋅соатгача, йилнинг бошқа вақтларида эса 1000 кВт⋅соатгача истеъмол қилинганда амал қилади.
ТОШКЕНТ, 12 дек – Sputnik. Ўзбекистонда газлаштирилмаган ҳудудлардаги уйлар учун имтиёзли тарифларни жорий этиш режалаштирилмоқда. Энергетика вазирлиги тегишли таклифни ишлаб чиққан.Лойиҳага кўра, овқат тайёрлаш учун электр плиталари билан жиҳозланган, иситиш тизими тўлиқ электрлаштирилган, марказлашган иситиш тизими ва табиий газ тармоқларига уланмаган кўп қаватли уйлар, ётоқхоналар ҳамда газлаштирилмаган ҳудудларда яшовчи маиший истеъмолчиларга (субсидияланадиган нархлардаги суюлтирилган газ, кўмир ёки табиий газдан фойдаланмаган тақдирда) ойлик истеъмол ҳажмига қараб:Электр энергияси истеъмоли учун амалдаги тарифларга нисбатан 50 фоизгача чегирма қўллаш назарда тутилмоқда.“Ҳисоб-китоблар ва техник аудит якунига кўра, умумий хулоса шакллантирилади ва шундан сўнг таклифларнинг амалиётга татбиқ этилиши таъминланади”, - дейилган хабарда.Энергетика вазири Жўрабек Мирзамаҳмудов Қонунчилик палатаси мажлисида мамлакатда иситишда газдан тўлиқ воз кечилиши ва электр бўйича имтиёзли тарифлар жорий этилишини маълум қилган эди.
ТОШКЕНТ, 12 дек
Ўзбекистонда газлаштирилмаган ҳудудлардаги уйлар учун имтиёзли тарифларни жорий этиш режалаштирилмоқда. Энергетика вазирлиги тегишли таклифни ишлаб чиққан.
Лойиҳага кўра, овқат тайёрлаш учун электр плиталари билан жиҳозланган, иситиш тизими тўлиқ электрлаштирилган, марказлашган иситиш тизими ва табиий газ тармоқларига уланмаган кўп қаватли уйлар, ётоқхоналар ҳамда газлаштирилмаган ҳудудларда яшовчи маиший истеъмолчиларга (субсидияланадиган нархлардаги суюлтирилган газ, кўмир ёки табиий газдан фойдаланмаган тақдирда) ойлик истеъмол ҳажмига қараб:
иситиш мавсумида — 2000 кВт·соатгача;
иситиш мавсумидан ташқари — 1000 кВт·соатгача;
Электр энергияси истеъмоли учун амалдаги тарифларга нисбатан 50 фоизгача чегирма қўллаш назарда тутилмоқда.
“Ҳисоб-китоблар ва техник аудит якунига кўра, умумий хулоса шакллантирилади ва шундан сўнг таклифларнинг амалиётга татбиқ этилиши таъминланади”, - дейилган хабарда.
Энергетика вазири Жўрабек Мирзамаҳмудов Қонунчилик палатаси мажлисида мамлакатда иситишда газдан тўлиқ воз кечилиши ва электр бўйича имтиёзли тарифлар жорий этилишини маълум қилган эди.