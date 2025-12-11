https://sputniknews.uz/20251211/ukraina-armiyasi-yoqotishlari-54097739.html
- Кўплаб мустақил баҳолашларга кўра, Украина Қуролли кучларининг одам йўқотишлари аллақачон бир миллион кишидан ошиб кетган, - деди деди Россия ТИВ раҳбари Украинада атрофидаги можарони ҳал қилиш мавзусига бағишланган давра суҳбатида.
ТОШКЕНТ, 11 дек – Sputnik. Можаро давомида Украина Қуролли кучлари йўқотишлари 1 миллион кишидан ошди. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.Лавровнинг сўзларига кўра, Киев режими неонацизм мафкураси билан тўйинган жанговар отряддан уюшган жиноятчи гуруҳга айланган.
ТОШКЕНТ, 11 дек – Sputnik. Можаро давомида Украина Қуролли кучлари йўқотишлари 1 миллион кишидан ошди. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.
“Кўплаб мустақил баҳолашларга кўра, Украина Қуролли кучларининг одам йўқотишлари аллақачон бир миллион кишидан ошиб кетган”, - деди деди
Россия ТИВ раҳбари Украинада атрофидаги можарони ҳал қилиш мавзусига бағишланган давра суҳбатида.
Лавровнинг сўзларига кўра, Киев режими неонацизм мафкураси билан тўйинган жанговар отряддан уюшган жиноятчи гуруҳга айланган.