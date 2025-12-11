Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Лавров можаро чоғида Украина армияси йўқотишлари 1 млн кишидан ошганини маълум қилди
- Кўплаб мустақил баҳолашларга кўра, Украина Қуролли кучларининг одам йўқотишлари аллақачон бир миллион кишидан ошиб кетган, - деди деди Россия ТИВ раҳбари Украинада атрофидаги можарони ҳал қилиш мавзусига бағишланган давра суҳбатида.
ТОШКЕНТ, 11 дек – Sputnik. Можаро давомида Украина Қуролли кучлари йўқотишлари 1 миллион кишидан ошди. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.Лавровнинг сўзларига кўра, Киев режими неонацизм мафкураси билан тўйинган жанговар отряддан уюшган жиноятчи гуруҳга айланган.
16:20 11.12.2025
© © AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего сослуживца. Архивное фото
Россия ташқи ишлар вазири Киев режими неонацизм мафкураси билан тўйинган жанговар отряддан уюшган жиноятчи гуруҳга айланганини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 11 дек – Sputnik. Можаро давомида Украина Қуролли кучлари йўқотишлари 1 миллион кишидан ошди. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.
“Кўплаб мустақил баҳолашларга кўра, Украина Қуролли кучларининг одам йўқотишлари аллақачон бир миллион кишидан ошиб кетган”, - деди деди Россия ТИВ раҳбари Украинада атрофидаги можарони ҳал қилиш мавзусига бағишланган давра суҳбатида.
Лавровнинг сўзларига кўра, Киев режими неонацизм мафкураси билан тўйинган жанговар отряддан уюшган жиноятчи гуруҳга айланган.
