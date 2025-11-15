https://sputniknews.uz/20251115/ukraina-askarlari-xarkov-ommaviy-taslim-53506330.html
Руҳи тушган Украина аскарлари Харков вилоятида оммавий таслим бўлмоқда
Руҳи тушган Украина аскарлари Харков вилоятида оммавий таслим бўлмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Сўнгги 24 соат ичида бешта бригада ҳарбий хизматчиси таслим бўлди. 15.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-11-15T18:15+0500
2025-11-15T18:15+0500
2025-11-15T18:15+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/0f/46639055_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_537c7b47065ef906c5146b3d3e617bda.jpg
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Россия хавфсизлик идоралари РИА Новости агентлигига маълум қилишича, руҳан тушкунликка учраган Украина жангчилари Харков вилоятида оммавий равишда таслим бўлмоқда. Манбага кўра, булар шу йил баҳоридан бери ўз позицияларида бўлган аскарлар.Харков секторида "Шимол" гуруҳининг жангчилари фаолият юритмоқда. Бу ҳафта улар Синелниково қишлоғини озод қилишди. Душман йўқотишлари 960 дан ортиқ аскар (қурбон ва яраланган), учта танк, олтита зирҳли жанговар машина, 70 та ҳарбий машина, 14 та дала артиллерия қуроли, учта электрон уруш станцияси, учта радар, саккизта ўқ-дори омбори, 37 та моддий манбаалар омборини ташкил қилди.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/0f/46639055_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_44ae8fde5db96ccd48360e03a0b9fb9c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина
Руҳи тушган Украина аскарлари Харков вилоятида оммавий таслим бўлмоқда
Сўнгги 24 соат ичида бешта бригада ҳарбий хизматчиси таслим бўлди.
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Россия хавфсизлик идоралари РИА Новости агентлигига маълум қилишича, руҳан тушкунликка учраган Украина жангчилари Харков вилоятида оммавий равишда таслим бўлмоқда.
"57-алоҳида моторли пиёда бригадасининг руҳдан тушган бўлинмалари оммавий равишда таслим бўлишда давом этмоқда. Сўнгги 24 соат ичида бешта бригада ҳарбий хизматчиси таслим бўлди", деди агентлик манбаси.
Манбага кўра, булар шу йил баҳоридан бери ўз позицияларида бўлган аскарлар.
Харков секторида "Шимол" гуруҳининг жангчилари фаолият юритмоқда. Бу ҳафта улар Синелниково қишлоғини озод қилишди. Душман йўқотишлари 960 дан ортиқ аскар (қурбон ва яраланган), учта танк, олтита зирҳли жанговар машина, 70 та ҳарбий машина, 14 та дала артиллерия қуроли, учта электрон уруш станцияси, учта радар, саккизта ўқ-дори омбори, 37 та моддий манбаалар омборини ташкил қилди.