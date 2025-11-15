Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Руҳи тушган Украина аскарлари Харков вилоятида оммавий таслим бўлмоқда
Руҳи тушган Украина аскарлари Харков вилоятида оммавий таслим бўлмоқда
Сўнгги 24 соат ичида бешта бригада ҳарбий хизматчиси таслим бўлди. 15.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Россия хавфсизлик идоралари РИА Новости агентлигига маълум қилишича, руҳан тушкунликка учраган Украина жангчилари Харков вилоятида оммавий равишда таслим бўлмоқда. Манбага кўра, булар шу йил баҳоридан бери ўз позицияларида бўлган аскарлар.Харков секторида "Шимол" гуруҳининг жангчилари фаолият юритмоқда. Бу ҳафта улар Синелниково қишлоғини озод қилишди. Душман йўқотишлари 960 дан ортиқ аскар (қурбон ва яраланган), учта танк, олтита зирҳли жанговар машина, 70 та ҳарбий машина, 14 та дала артиллерия қуроли, учта электрон уруш станцияси, учта радар, саккизта ўқ-дори омбори, 37 та моддий манбаалар омборини ташкил қилди.
Oбуна бўлиш
Сўнгги 24 соат ичида бешта бригада ҳарбий хизматчиси таслим бўлди.
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Россия хавфсизлик идоралари РИА Новости агентлигига маълум қилишича, руҳан тушкунликка учраган Украина жангчилари Харков вилоятида оммавий равишда таслим бўлмоқда.
"57-алоҳида моторли пиёда бригадасининг руҳдан тушган бўлинмалари оммавий равишда таслим бўлишда давом этмоқда. Сўнгги 24 соат ичида бешта бригада ҳарбий хизматчиси таслим бўлди", деди агентлик манбаси.
Манбага кўра, булар шу йил баҳоридан бери ўз позицияларида бўлган аскарлар.
Харков секторида "Шимол" гуруҳининг жангчилари фаолият юритмоқда. Бу ҳафта улар Синелниково қишлоғини озод қилишди. Душман йўқотишлари 960 дан ортиқ аскар (қурбон ва яраланган), учта танк, олтита зирҳли жанговар машина, 70 та ҳарбий машина, 14 та дала артиллерия қуроли, учта электрон уруш станцияси, учта радар, саккизта ўқ-дори омбори, 37 та моддий манбаалар омборини ташкил қилди.
