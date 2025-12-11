https://sputniknews.uz/20251211/tashkent-gashish-qolga-olinish-54074764.html
Тошкентда сотиш учун олиб кетилаётган қарийб 3 кг гашиш қўлга олинди
Тошкентда сотиш учун олиб кетилаётган қарийб 3 кг гашиш қўлга олинди
ДХХ ва ИИВ ҳамкорлигидаги тадбирда “Lacetti”дан қарийб 3 кг гашиш топилди. Икки нафар фуқаро қўлга олинди, контрабанда га нисбатан жиноят иши қўзғатилди.
ТОШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Қирғизистондан олиб келинган салкам 3 килограмм наркотик модда Тошкент шаҳрида сотилишинг олди олинди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлиги хизмати (ДХХ) матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, Андижон вилояти Бўстон туманидаги ЙПХ масканида ДХХ ва Ички ишлар органлари ҳамкорлигида тезкор тадбир ўтказилган. Тадбир чоғида “Андижон – Тошкент” йўналишида ҳаракатланаётган “Lacetti” тўхтатилиб текширилган ва ундан 2 кг 994 грамм гашиш моддаси топилган.Тезкор ҳаракатлар давомида унинг жиноий шериги, 1993 йилда туғилган Ғ.Н. ҳам қўлга олинган. Терговда аниқланишича, улар гашишни Қирғизистондаги наркосавдогарлардан 23 минг долларга харид қилиб, контрабанда йўли билан Ўзбекистонга олиб кирган ва Тошкентда сотишни режалаштирган.Ҳозир уларга нисбатан Жиноят кодексининг 28,246-моддаси 2-қисми (контрабанда) ва 25,273-моддаси 5-қисми (гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларни ўтказиш) билан жиноят иши қўзғатилган.Гумонланувчиларга “қамоқ” эҳтиёт чораси қўлланилган. Тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
ўзбекистон
Қирғизистондан олиб келинган салкам 3 килограмм наркотик модда Тошкент шаҳрида сотилишинг олди олинди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлиги хизмати (ДХХ) матбуот хизмати хабар берди
