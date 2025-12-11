Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонда бўлади

https://sputniknews.uz/20251211/mirziyoev-tashrif-turkmaniston-54080415.html
Ўзбекистон президенти Халқаро тинчлик ва ишонч йили, Халқаро бетарафлик куни ҳамда Туркманистоннинг доимий бетарафлиги эълон қилинганининг 30 йиллигига бағишланган форумларда қатнашади.
ТОШКЕНТ, 11 дек – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 11-12 декабрь кунлари амалий ташриф билан Туркманистонда бўлади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Ташриф дастурига мувофиқ, Мирзиёев Туркманистоннинг доимий бетарафлиги эълон қилинганининг 30 йиллиги, Халқаро бетарафлик куни ҳамда 2025 йил "Халқаро тинчлик ва ишонч йили" деб эълон қилинганига бағишланган халқаро форумда иштирок этади.Ашхобод шаҳрида бўлиб ўтадиган тадбирда хорижий давлатлар ва ҳукуматлар, халқаро ва минтақавий ташкилотлар раҳбарлари ҳам иштирок этади.Ўзбекистон президенти форумнинг "Тинчлик ва ишонч: барқарор келажак йўлидаги мақсадлар муштараклиги" мавзусида ялпи сессиясида нутқ сўзлайди.Саммит доирасида Ўзбекистон раҳбари қатор икки томонлама учрашувлар ҳам ўтказади.
