Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонда бўлади

ТОШКЕНТ, 11 дек – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 11-12 декабрь кунлари амалий ташриф билан Туркманистонда бўлади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Ташриф дастурига мувофиқ, Мирзиёев Туркманистоннинг доимий бетарафлиги эълон қилинганининг 30 йиллиги, Халқаро бетарафлик куни ҳамда 2025 йил "Халқаро тинчлик ва ишонч йили" деб эълон қилинганига бағишланган халқаро форумда иштирок этади.Ашхобод шаҳрида бўлиб ўтадиган тадбирда хорижий давлатлар ва ҳукуматлар, халқаро ва минтақавий ташкилотлар раҳбарлари ҳам иштирок этади.Ўзбекистон президенти форумнинг "Тинчлик ва ишонч: барқарор келажак йўлидаги мақсадлар муштараклиги" мавзусида ялпи сессиясида нутқ сўзлайди.Саммит доирасида Ўзбекистон раҳбари қатор икки томонлама учрашувлар ҳам ўтказади.
шавкат мирзиёев ташриф туркманистон халқаро тинчлик ва ишонч йили халқаро бетарафлик куни
ТОШКЕНТ, 11 дек – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 11-12 декабрь кунлари амалий ташриф билан Туркманистонда бўлади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Ташриф дастурига мувофиқ, Мирзиёев Туркманистоннинг доимий бетарафлиги эълон қилинганининг 30 йиллиги, Халқаро бетарафлик куни ҳамда 2025 йил "Халқаро тинчлик ва ишонч йили" деб эълон қилинганига бағишланган халқаро форумда иштирок этади.
Ашхобод шаҳрида бўлиб ўтадиган тадбирда хорижий давлатлар ва ҳукуматлар, халқаро ва минтақавий ташкилотлар раҳбарлари ҳам иштирок этади.
Ўзбекистон президенти форумнинг "Тинчлик ва ишонч: барқарор келажак йўлидаги мақсадлар муштараклиги" мавзусида ялпи сессиясида нутқ сўзлайди.
Саммит доирасида Ўзбекистон раҳбари қатор икки томонлама учрашувлар ҳам ўтказади.
