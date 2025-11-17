https://sputniknews.uz/20251117/shovot-toshhovuz-chegaraoldi-savdo-zona-53536091.html
“Шовот–Тошҳовуз” қўшма чегараолди савдо зонаси ишга тушди
“Шовот–Тошҳовуз” қўшма чегараолди савдо зонаси ишга тушди
Sputnik Ўзбекистон
“Шовот–Тошҳовуз” қўшма савдо зонаси ишга тушди. Президентлар иштирокида очилган зонада божхона, фитосанитария, давлат хизматлари ва савдо инфратузилмаси жойлашган. Лойиҳа 3,5 млн аҳолига хизмат қилиши кутилмоқда.
2025-11-17T14:23+0500
2025-11-17T14:23+0500
2025-11-17T14:25+0500
ўзбекистон
туркманистон
ҳамкорлик
чегара
божхона
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/11/53535919_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ac864c290c68b677279114c270d3b071.jpg
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Ўзбекистоннинг Хоразм вилояти ва Туркманистоннинг Тошҳовуз вилояти ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтиришга хизмат қиладиган “Шовот–Тошҳовуз” қўшма чегараолди савдо зонаси ишга тушди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Ишга тушириш маросимида президент Шавкат Мирзиёев ва Туркманистон президенти Сердар Бердимуҳамедов иштирок этдилар.Бу ерда “ягона дарча” тамойили асосида давлат хизматлари кўрсатилади, интерфаол тизимлар, банк, тиббиёт ва меҳмонхона хизматлари учун зарур инфратузилма, шунингдек, катта автотураргоҳ ҳам ташкил этилган.
https://sputniknews.uz/20251117/prezidentlar-uchrashuv-uzbekistan-turkmenistan-53533336.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/11/53535919_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_14a05e0473790ee2279d33cb8c1cafb5.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шовот–тошҳовуз, қўшма савдо зонаси, ўзбекистон, туркманистон, хоразм, тошҳовуз, шавкат мирзиёев, сердар бердимуҳамедов, чегараолди зона, савдо-иқтисодий ҳамкорлик, “ягона дарча”, инфратузилма, чегарабожхона, қўшма лойиҳа, савдо майдони
шовот–тошҳовуз, қўшма савдо зонаси, ўзбекистон, туркманистон, хоразм, тошҳовуз, шавкат мирзиёев, сердар бердимуҳамедов, чегараолди зона, савдо-иқтисодий ҳамкорлик, “ягона дарча”, инфратузилма, чегарабожхона, қўшма лойиҳа, савдо майдони
“Шовот–Тошҳовуз” қўшма чегараолди савдо зонаси ишга тушди
14:23 17.11.2025 (янгиланди: 14:25 17.11.2025)
Таъкидланишича, янги савдо зонаси икки ҳудуддаги 3,5 миллиондан зиёд аҳоли учун савдо ва хизматлар имкониятларини кенгайтиради.
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik.
Ўзбекистоннинг Хоразм вилояти ва Туркманистоннинг Тошҳовуз вилояти ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтиришга хизмат қиладиган “Шовот–Тошҳовуз” қўшма чегараолди савдо зонаси ишга тушди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Ишга тушириш маросимида президент Шавкат Мирзиёев ва Туркманистон президенти Сердар Бердимуҳамедов иштирок этдилар.
Мазкур ҳудудда дирекция, божхона, карантин, фитосанитария ва ветеринария хизматларининг маъмурий бинолари, савдо павильони ва омборлар жойлашган.
Бу ерда “ягона дарча” тамойили асосида давлат хизматлари кўрсатилади, интерфаол тизимлар, банк, тиббиёт ва меҳмонхона хизматлари учун зарур инфратузилма, шунингдек, катта автотураргоҳ ҳам ташкил этилган.