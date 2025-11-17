https://sputniknews.uz/20251117/prezidentlar-uchrashuv-uzbekistan-turkmenistan-53533336.html
Мирзиёев ва Бердимуҳамедов ҳамкорликни ривожлантиришни муҳокама қилди
Мирзиёев ва Бердимуҳамедов ҳамкорликни ривожлантиришни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Туркманистон президентлари музокара ўтказди. Қайд этилишича, икки давлат ўртасида савдо ҳажми 1 млрд доллардан ошган. Савдо, транспорт, саноат кооперацияси ва ҳудудлараро ҳамкорликни ривожлантириш муҳокама қилинди
2025-11-17T12:30+0500
2025-11-17T12:30+0500
2025-11-17T12:38+0500
ҳамкорлик
савдо
сув
сердар бердимуҳамедов
шавкат мирзиёев
сиёсат
туркманистон
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/11/53533159_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c7823fbd6055e322ece974064bb9553c.jpg
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Кўксарой қароргоҳида президент Шавкат Мирзиёев ва Туркманистон президенти Сердар Бердимуҳамедовнинг тор доирадаги музокаралари бўлиб ўтди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Хабарда қайд этилишича, сўнгги йилда икки давлат ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 1 миллиард доллардан ошган. Юк ташиш ҳажми ҳам ўсиб бормоқда, жумладан, Туркманбоши портидан фойдаланиш фаоллашган.Ҳудудлараро алмашинувларни янада кенгайтириш муҳимлиги таъкидланди. Хива шаҳрида учинчи Ҳудудлар форумини ўтказишга келишиб олинди.Минтақавий ва халқаро аҳамиятга молик масалалар юзасидан ҳам фикр алмашилди.
https://sputniknews.uz/20251116/uzbekistan-turkmenistan-hamkorlik-muhokama-53513960.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/11/53533159_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_72df04e6422e55961c1fca85167b0b11.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, туркманистон, шавкат мирзиёев, сердар бердимуҳамедов, кўксарой, музокаралар, икки томонлама ҳамкорлик, товар айирбошлаш, савдо ҳажми, туркманбоши порти, транспорт, кооперация, саноат, энергетика, машинасозлик, қишлоқ хўжалиги, сув хўжалиги, ҳудудлар форуми, хива, минтақавий ҳамкорлик, халқаро муносабатлар
ўзбекистон, туркманистон, шавкат мирзиёев, сердар бердимуҳамедов, кўксарой, музокаралар, икки томонлама ҳамкорлик, товар айирбошлаш, савдо ҳажми, туркманбоши порти, транспорт, кооперация, саноат, энергетика, машинасозлик, қишлоқ хўжалиги, сув хўжалиги, ҳудудлар форуми, хива, минтақавий ҳамкорлик, халқаро муносабатлар
Мирзиёев ва Бердимуҳамедов ҳамкорликни ривожлантиришни муҳокама қилди
12:30 17.11.2025 (янгиланди: 12:38 17.11.2025)
Ушбу учрашув Ўзбекистон – Туркманистон дўстлик, яхши қўшничилик ва стратегик шерикликни янада мустаҳкамлаш йўлида муҳим қадам бўлиши таъкидланди.
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik.
Кўксарой қароргоҳида президент Шавкат Мирзиёев ва Туркманистон президенти Сердар Бердимуҳамедовнинг тор доирадаги музокаралари бўлиб ўтди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Хабарда қайд этилишича, сўнгги йилда икки давлат ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 1 миллиард доллардан ошган. Юк ташиш ҳажми ҳам ўсиб бормоқда, жумладан, Туркманбоши портидан фойдаланиш фаоллашган.
Музокараларда ўзаро савдони янада кўпайтириш, шунингдек саноат, энергетика, транспорт, машинасозлик, қишлоқ ва сув хўжалиги соҳаларида кооперацияни ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Ҳудудлараро алмашинувларни янада кенгайтириш муҳимлиги таъкидланди. Хива шаҳрида учинчи Ҳудудлар форумини ўтказишга келишиб олинди.
Минтақавий ва халқаро аҳамиятга молик масалалар юзасидан ҳам фикр алмашилди.