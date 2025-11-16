https://sputniknews.uz/20251116/uzbekistan-turkmenistan-hamkorlik-muhokama-53513960.html
Ўзбекистон ва Туркманистон раҳбарлари Тошкентда ҳамкорликни муҳокама қилдилар
Тошкентда Шавкат Мирзиёев ва Сердар Бердимуҳамедов учрашиб, Ўзбекистон–Туркманистон стратегик шериклигини мустаҳкамлаш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. “Тошкент-Ҳумо” халқаро аэропортида президент Шавкат Мирзиёев давлат ташрифи билан Ўзбекистонга келган Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедов билан суҳбат ўтказди. Бу ҳақда Президент матбуот хизмати хабар берди.Шундан сўнг Туркманистон Президентини расмий кутиб олиш маросими бошланди.Ташрифнинг асосий тадбирлари 17 ноябрь куни бўлиб ўтади. Олий даражадаги музокараларда Ўзбекистон–Туркманистон стратегик шериклигини мустаҳкамлаш ва кўп қиррали ҳамкорликни янада чуқурлаштириш масалалари муҳокама қилинади.
ТОШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik.
“Тошкент-Ҳумо” халқаро аэропортида президент Шавкат Мирзиёев давлат ташрифи билан Ўзбекистонга келган Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедов билан суҳбат ўтказди. Бу ҳақда Президент матбуот хизмати хабар берди
.
Мулоқот чоғида давлат раҳбарлари бир-бирларини қутлаб, икки томонлама муносабатларнинг долзарб масалалари юзасидан фикр алмашдилар.
Шундан сўнг Туркманистон Президентини расмий кутиб олиш маросими бошланди.
Ташрифнинг асосий тадбирлари 17 ноябрь куни бўлиб ўтади. Олий даражадаги музокараларда Ўзбекистон–Туркманистон стратегик шериклигини мустаҳкамлаш ва кўп қиррали ҳамкорликни янада чуқурлаштириш масалалари муҳокама қилинади.