Ўзбекистон ва Туркманистон раҳбарлари Тошкентда ҳамкорликни муҳокама қилдилар
Ўзбекистон ва Туркманистон раҳбарлари Тошкентда ҳамкорликни муҳокама қилдилар
Тошкентда Шавкат Мирзиёев ва Сердар Бердимуҳамедов учрашиб, Ўзбекистон–Туркманистон стратегик шериклигини мустаҳкамлаш масалаларини муҳокама қилди.
2025-11-16T11:40+0500
2025-11-16T11:40+0500
ўзбекистон
туркманистон
шавкат мирзиёев
сердар бердимуҳамедов
учрашув
тошкент
ТОШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. “Тошкент-Ҳумо” халқаро аэропортида президент Шавкат Мирзиёев давлат ташрифи билан Ўзбекистонга келган Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедов билан суҳбат ўтказди. Бу ҳақда Президент матбуот хизмати хабар берди.Шундан сўнг Туркманистон Президентини расмий кутиб олиш маросими бошланди.Ташрифнинг асосий тадбирлари 17 ноябрь куни бўлиб ўтади. Олий даражадаги музокараларда Ўзбекистон–Туркманистон стратегик шериклигини мустаҳкамлаш ва кўп қиррали ҳамкорликни янада чуқурлаштириш масалалари муҳокама қилинади.
11:40 16.11.2025
Учрашувда Ўзбекистон ва Туркманистон раҳбарлари муносабатларнинг долзарб йўналишлари бўйича фикр алмашди. Асосий тадбирлар 17 ноябрь куни ўтади
ТОШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. “Тошкент-Ҳумо” халқаро аэропортида президент Шавкат Мирзиёев давлат ташрифи билан Ўзбекистонга келган Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедов билан суҳбат ўтказди. Бу ҳақда Президент матбуот хизмати хабар берди.
Мулоқот чоғида давлат раҳбарлари бир-бирларини қутлаб, икки томонлама муносабатларнинг долзарб масалалари юзасидан фикр алмашдилар.
Шундан сўнг Туркманистон Президентини расмий кутиб олиш маросими бошланди.
Ташрифнинг асосий тадбирлари 17 ноябрь куни бўлиб ўтади. Олий даражадаги музокараларда Ўзбекистон–Туркманистон стратегик шериклигини мустаҳкамлаш ва кўп қиррали ҳамкорликни янада чуқурлаштириш масалалари муҳокама қилинади.
Бердимуҳамедовнинг Ўзбекистонга ташрифи чоғида ўзбек-туркман савдо маркази очилади
Кеча, 10:20
