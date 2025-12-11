https://sputniknews.uz/20251211/markaziy-bank-asosiy-stavka-54102787.html
Марказий банк асосий ставкани йиллик 14 фоиз даражасида ўзгаришсиз қолдирди
Марказий банк асосий ставкани йиллик 14 фоиз даражасида ўзгаришсиз қолдирди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Марказий банки бошқаруви 2025 йил 11 декабрдаги йиғилишида асосий ставкани йиллик 14 фоиз даражасида сақлаб қолиш тўғрисида қарор қабул қилди
2025-12-11T16:30+0500
2025-12-11T16:30+0500
2025-12-11T16:37+0500
иқтисод
марказий банк
асосий ставка
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/18/24766512_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_4e50f0450d8e611368ed019e87d54d85.jpg
ТОШКЕНТ, 11 дек – Sputnik. Ўзбекистон Марказий банки бошқаруви 12 декабрдаги йиғилишида асосий ставкани йиллик 14 фоиз даражасида сақлаб қолиш тўғрисида қарор қабул қилди.Қайд этилишича, нисбатан қатъий пул-кредит шароитлари инфляцион босимлар ҳамда инфляцион кутилмаларнинг босқичма-босқич пасайишига хизмат қилмоқда. Шу билан бирга, иқтисодиётда барқарор ялпи истеъмол талаби, таклиф омиллари ҳамда хизматлар соҳасидаги юқори нарх динамикаси ҳисобига маълум даражада инфляцион хатарлар сақланиб қолмоқда.Маълум бўлишича, ноябрда инфляциянинг пасайиш динамикаси давом этиб, йиллик 7,5 фоизга тенг бўлди. Бунга нисбатан қатъий пул-кредит шароитлари ва алмашув курсининг мустаҳкамланиши таъсирида базавий инфляциянинг секинлашиши асосий ҳисса қўшди. Хусусан, ноябрда базавий инфляция йиллик ҳисобда 6,3 фоизгача пасайди. Шунингдек, импорт нархлари ноозиқ-овқат товарлари инфляциясининг барқарорлашувига хизмат қилди.Шу билан бирга, хизматлар соҳасидаги инфляция маълум даражада секинлашганига қарамасдан, талаб омиллари ҳисобига умумий инфляция даражасидан юқорилигича қолмоқда.Ноябрь ойида аҳоли ва тадбиркорларнинг инфляцион кутилмалари пасайишда давом этди.Юқоридаги омилларни ҳисобга олиб, 2025 йил якунига умумий инфляция 7,3 фоиз атрофида бўлиши кутилмоқда. Бунда миллий валютанинг мустаҳкамланиши аввалги баҳолашларга нисбатан юқорироқ даражада шакллангани ҳисобига импорт инфляцияси ва инфляцион кутилмаларга пасайтирувчи таъсири кутилганидан кучлироқ бўлгани инфляция прогнозининг пасайиш томонга қайта кўриб чиқилишини тақозо этди.Иқтисодий фаоллик юқори даражада сақланиб, ўсиш суръатлари ўзининг потенциалидан баландроқ шаклланмоқда. Меҳнат бозоридаги талабнинг ортиши, савдо ва пуллик хизматлар тушумлари ва банклараро транзакцияларнинг ҳажми ўсиши ушбу тенденцияни намоён этмоқда. Жорий иқтисодий ва инвестицион фаоллик фонида йил якуни бўйича иқтисодий ўсиш суръатлари 7–7,5 фоиз атрофида шаклланиши кутилмоқда.Жорий инфляциянинг пасаювчи динамикаси билан бир қаторда келгусида таклиф омиллари бўйича хатарлар сақланиб қолмоқда. Хусусан, айрим асосий озиқ-овқат товарлари таклифи билан боғлиқ хатарлар, сўнгги ойлардаги транспорт хизматлари нархларининг ошиши ҳамда тартибга солинадиган нархларнинг индексацияси билан боғлиқ иккиламчи таъсирлар шулар жумласидандир.Глобал молиявий шароитларнинг босқичма-босқич юмшаши ҳамда фискал рағбатлантиришлар фонида жаҳон иқтисодиёти кутилганидан юқори суръатларда ўсмоқда. Шу билан бирга, халқаро хомашё бозорларидаги юқори нарх конъюнктураси сақланиб қолмоқда. Бу эса келгусида ҳам мамлакатимиз экспорт тушумларини қўллаб-қувватлаб боради.Қулай ташқи шароитлар фонида реал самарали алмашув курси ўзининг узоқ муддатли мувозанатли трендига яқин даражада шаклланишига хизмат қилади.Ички молия бозоридаги номинал фоиз ставкалар нисбатан барқарор шаклланиши фонида инфляция ва инфляцион кутилмалар пасайиши реал фоиз ставкаларининг юқори даражада шаклланишига хизмат қилиб, миллий валютада жамғаришни рағбатлантирмоқда. Бу муддатли депозитлар ҳажмининг юқори ўсиш суръатларида намоён бўлмоқда.Шу билан бирга, молиявий инклюзивликнинг ошиши ҳисобига чакана кредитлаш суръатларининг юқори даражада сақланиб қолиши истеъмол фаоллиги юқорилигини акс эттириб, ялпи талабни қўллаб-қувватлаши орқали келгусида инфляцияга оширувчи босимни кучайтириши мумкин.Ушбу шароитда инфляциянинг пасаювчи динамикасини барқарор давом эттириш ва инфляцион хатарлар таъсирини камайтириш мақсадида асосий ставкани жорий йиллик 14 фоиз даражасида ўзгаришсиз сақлаб қолиш зарур деб топилди.Таъкидланишича, Марказий банк инфляциянинг 5 фоизлик таргетигача пасайишига эришиш мақсадида пул-кредит шароитларини етарлича қатъийлигини таъминлаб боради. Бунда инфляция динамикаси ва инфляцион хатарлар балансига қараб пул-кредит шароитлари қайта кўриб чиқилиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20251209/uzbekistan-oziq-ovqat-narxlar-54048563.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/18/24766512_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_5045f590b8cebb4950772b3f5317f365.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
марказий банк асосий ставка ўзбекистон
марказий банк асосий ставка ўзбекистон
Марказий банк асосий ставкани йиллик 14 фоиз даражасида ўзгаришсиз қолдирди
16:30 11.12.2025 (янгиланди: 16:37 11.12.2025)
Янгиланган прогнозларга кўра 2026 йил якунлари бўйича инфляция даражаси 6,5 фоиз атрофида бўлиши кутилмоқда.
ТОШКЕНТ, 11 дек – Sputnik
. Ўзбекистон Марказий банки бошқаруви 12 декабрдаги йиғилишида асосий ставкани йиллик 14 фоиз даражасида сақлаб қолиш тўғрисида қарор қабул қилди.
Қайд этилишича, нисбатан қатъий пул-кредит шароитлари инфляцион босимлар ҳамда инфляцион кутилмаларнинг босқичма-босқич пасайишига хизмат қилмоқда. Шу билан бирга, иқтисодиётда барқарор ялпи истеъмол талаби, таклиф омиллари ҳамда хизматлар соҳасидаги юқори нарх динамикаси ҳисобига маълум даражада инфляцион хатарлар сақланиб қолмоқда.
“Ушбу қарор ўрта муддатли истиқболда инфляциянинг барқарор пасайиш траекториясига эришишга қаратилган”, - дейилган хабарда.
Маълум бўлишича, ноябрда инфляциянинг пасайиш динамикаси давом этиб, йиллик 7,5 фоизга тенг бўлди. Бунга нисбатан қатъий пул-кредит шароитлари ва алмашув курсининг мустаҳкамланиши таъсирида базавий инфляциянинг секинлашиши асосий ҳисса қўшди. Хусусан, ноябрда базавий инфляция йиллик ҳисобда 6,3 фоизгача пасайди. Шунингдек, импорт нархлари ноозиқ-овқат товарлари инфляциясининг барқарорлашувига хизмат қилди.
Шу билан бирга, хизматлар соҳасидаги инфляция маълум даражада секинлашганига қарамасдан, талаб омиллари ҳисобига умумий инфляция даражасидан юқорилигича қолмоқда.
Ноябрь ойида аҳоли ва тадбиркорларнинг инфляцион кутилмалари пасайишда давом этди.
Юқоридаги омилларни ҳисобга олиб, 2025 йил якунига умумий инфляция 7,3 фоиз атрофида бўлиши кутилмоқда. Бунда миллий валютанинг мустаҳкамланиши аввалги баҳолашларга нисбатан юқорироқ даражада шакллангани ҳисобига импорт инфляцияси ва инфляцион кутилмаларга пасайтирувчи таъсири кутилганидан кучлироқ бўлгани инфляция прогнозининг пасайиш томонга қайта кўриб чиқилишини тақозо этди.
“Янгиланган прогнозларга кўра 2026 йил якунлари бўйича инфляция даражаси 6,5 фоиз атрофида бўлиши кутилмоқда”, - дея қайд этган регулятор.
Иқтисодий фаоллик юқори даражада сақланиб, ўсиш суръатлари ўзининг потенциалидан баландроқ шаклланмоқда. Меҳнат бозоридаги талабнинг ортиши, савдо ва пуллик хизматлар тушумлари ва банклараро транзакцияларнинг ҳажми ўсиши ушбу тенденцияни намоён этмоқда. Жорий иқтисодий ва инвестицион фаоллик фонида йил якуни бўйича иқтисодий ўсиш суръатлари 7–7,5 фоиз атрофида шаклланиши кутилмоқда.
Жорий инфляциянинг пасаювчи динамикаси билан бир қаторда келгусида таклиф омиллари бўйича хатарлар сақланиб қолмоқда. Хусусан, айрим асосий озиқ-овқат товарлари таклифи билан боғлиқ хатарлар, сўнгги ойлардаги транспорт хизматлари нархларининг ошиши ҳамда тартибга солинадиган нархларнинг индексацияси билан боғлиқ иккиламчи таъсирлар шулар жумласидандир.
Глобал молиявий шароитларнинг босқичма-босқич юмшаши ҳамда фискал рағбатлантиришлар фонида жаҳон иқтисодиёти кутилганидан юқори суръатларда ўсмоқда. Шу билан бирга, халқаро хомашё бозорларидаги юқори нарх конъюнктураси сақланиб қолмоқда. Бу эса келгусида ҳам мамлакатимиз экспорт тушумларини қўллаб-қувватлаб боради.
Қулай ташқи шароитлар фонида реал самарали алмашув курси ўзининг узоқ муддатли мувозанатли трендига яқин даражада шаклланишига хизмат қилади.
Ички молия бозоридаги номинал фоиз ставкалар нисбатан барқарор шаклланиши фонида инфляция ва инфляцион кутилмалар пасайиши реал фоиз ставкаларининг юқори даражада шаклланишига хизмат қилиб, миллий валютада жамғаришни рағбатлантирмоқда. Бу муддатли депозитлар ҳажмининг юқори ўсиш суръатларида намоён бўлмоқда.
Шу билан бирга, молиявий инклюзивликнинг ошиши ҳисобига чакана кредитлаш суръатларининг юқори даражада сақланиб қолиши истеъмол фаоллиги юқорилигини акс эттириб, ялпи талабни қўллаб-қувватлаши орқали келгусида инфляцияга оширувчи босимни кучайтириши мумкин.
Ушбу шароитда инфляциянинг пасаювчи динамикасини барқарор давом эттириш ва инфляцион хатарлар таъсирини камайтириш мақсадида асосий ставкани жорий йиллик 14 фоиз даражасида ўзгаришсиз сақлаб қолиш зарур деб топилди.
Таъкидланишича, Марказий банк инфляциянинг 5 фоизлик таргетигача пасайишига эришиш мақсадида пул-кредит шароитларини етарлича қатъийлигини таъминлаб боради. Бунда инфляция динамикаси ва инфляцион хатарлар балансига қараб пул-кредит шароитлари қайта кўриб чиқилиши мумкин.