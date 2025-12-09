Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251209/uzbekistan-oziq-ovqat-narxlar-54048563.html
Ноябрда озиқ-овқат нархлари қандай ўзгарди - инфографика
Ноябрда озиқ-овқат нархлари қандай ўзгарди - инфографика
Sputnik Ўзбекистон
2025 йил ноябрида истеъмол нархлари 0,7 % га ошди, йиллик инфляция 107,5 % ни ташкил этди. Озиқ-овқат 1 %, ноозиқ-овқат 0,5 %, хизматлар 0,3 % гача қимматлашди.
2025-12-09T19:42+0500
2025-12-09T19:42+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/09/54039544_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_724ad7f0a59c4726b771dbca093b6c74.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг ноябрь ойида истеъмол секторида товар ва хизматлар нархлари ўртача 0,7 фоизга ошган.Бодринг нархи 96% га, помидор — 82% га, тухум — 2,4% га ошди. Бензин ва пропан ҳам қимматлашди. Гуруч, шакар ва парранда гўшти нархи пасайди.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/09/54039544_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_cfbcdfc6015040c94ea4d571431d2959.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфляция, ноябрь, миллий статистика қўмитаси, истеъмол нархлари, озиқ-овқат нархлари, хизматлар, ноозиқ-овқат, инфографика, иқтисодиёт.
инфляция, ноябрь, миллий статистика қўмитаси, истеъмол нархлари, озиқ-овқат нархлари, хизматлар, ноозиқ-овқат, инфографика, иқтисодиёт.

Ноябрда озиқ-овқат нархлари қандай ўзгарди - инфографика

19:42 09.12.2025
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонда ноябрь ойида инфляция 0,7% ни ташкил этди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг ноябрь ойида истеъмол секторида товар ва хизматлар нархлари ўртача 0,7 фоизга ошган.
Бодринг нархи 96% га, помидор — 82% га, тухум — 2,4% га ошди. Бензин ва пропан ҳам қимматлашди. Гуруч, шакар ва парранда гўшти нархи пасайди.
Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Изменение цен на продукты в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
Изменение цен на продукты в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0