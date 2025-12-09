https://sputniknews.uz/20251209/uzbekistan-oziq-ovqat-narxlar-54048563.html

Ноябрда озиқ-овқат нархлари қандай ўзгарди - инфографика

2025 йил ноябрида истеъмол нархлари 0,7 % га ошди, йиллик инфляция 107,5 % ни ташкил этди. Озиқ-овқат 1 %, ноозиқ-овқат 0,5 %, хизматлар 0,3 % гача қимматлашди.

Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг ноябрь ойида истеъмол секторида товар ва хизматлар нархлари ўртача 0,7 фоизга ошган.Бодринг нархи 96% га, помидор — 82% га, тухум — 2,4% га ошди. Бензин ва пропан ҳам қимматлашди. Гуруч, шакар ва парранда гўшти нархи пасайди.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.

