Шу йил ЕОИИ ва Индонезия битим имзолаши кутилмоқда – Слепнёв
ЕИК вазирининг таъкидлашича, баъзи мамлакатларда тайёргарлик билан боғлиқ ички тартиб-тамойиллар ҳали ҳам давом этмоқда."Битим ҳақиқатан ҳам кенг кўламли, бу бизнинг энг йирик ҳамкоримиз бўлади - 250 миллион аҳоли, тез ривожланаётган иқтисодиёт. Яъни, имкониятлар жуда яхши", - деди Слепнёв.
“Индонезия мавзусини давом эттириб, битим имзоланиши бу йил навбатдаги савдо кенгашида бўлиб ўтишини кутмоқдамиз”, - деди у.
ЕИК вазирининг таъкидлашича, баъзи мамлакатларда тайёргарлик билан боғлиқ ички тартиб-тамойиллар ҳали ҳам давом этмоқда.
“Битим ҳақиқатан ҳам кенг кўламли, бу бизнинг энг йирик ҳамкоримиз бўлади - 250 миллион аҳоли, тез ривожланаётган иқтисодиёт. Яъни, имкониятлар жуда яхши”, - деди Слепнёв.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.