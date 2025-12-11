Ўзбекистон
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
Шу йил ЕОИИ ва Индонезия битим имзолаши кутилмоқда – Слепнёв
Индонезия ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ўртасида эркин савдо тўғрисидаги битим бу йил имзоланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) савдо вазири Андрей Слепнёв матбуот анжуманида маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 11 дек – Sputnik. Индонезия ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ўртасида эркин савдо тўғрисидаги битим бу йил имзоланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) савдо вазири Андрей Слепнёв матбуот анжуманида маълум қилди.ЕИК вазирининг таъкидлашича, баъзи мамлакатларда тайёргарлик билан боғлиқ ички тартиб-тамойиллар ҳали ҳам давом этмоқда.“Битим ҳақиқатан ҳам кенг кўламли, бу бизнинг энг йирик ҳамкоримиз бўлади - 250 миллион аҳоли, тез ривожланаётган иқтисодиёт. Яъни, имкониятлар жуда яхши”, - деди Слепнёв.
13:12 11.12.2025
ЕИК савдо вазири Индонезия билан эркин савдо тўғрисидаги битим ҳақиқатан ҳам кенг кўламли бўлишини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 11 дек – Sputnik. Индонезия ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ўртасида эркин савдо тўғрисидаги битим бу йил имзоланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссиясининг (ЕИК) савдо вазири Андрей Слепнёв матбуот анжуманида маълум қилди.

“Индонезия мавзусини давом эттириб, битим имзоланиши бу йил навбатдаги савдо кенгашида бўлиб ўтишини кутмоқдамиз”, - деди у.

ЕИК вазирининг таъкидлашича, баъзи мамлакатларда тайёргарлик билан боғлиқ ички тартиб-тамойиллар ҳали ҳам давом этмоқда.
“Битим ҳақиқатан ҳам кенг кўламли, бу бизнинг энг йирик ҳамкоримиз бўлади - 250 миллион аҳоли, тез ривожланаётган иқтисодиёт. Яъни, имкониятлар жуда яхши”, - деди Слепнёв.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

ЕАЭС и Индия начали переговоры по соглашению о зоне свободной торговли - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.11.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ ва Ҳиндистон эркин савдо ҳудудини яратиш тўғрисида музокараларни бошлади
29 Ноябр, 16:01
