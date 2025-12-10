https://sputniknews.uz/20251210/ukraine-qurolli-kuchlar-ayollar-54057641.html
Украина Қуролли кучлари сафларида аёллар кўпроқ учрай бошлади — Россия жангчиси
Украина Қуролли кучлари сафларида аёллар кўпроқ учрай бошлади — Россия жангчиси
Sputnik Ўзбекистон
Россия ҳарбийлари Украина фронтида аёл дрон операторлари сони ортаётганини таъкидламоқда. “Дизель” чақирув белгисининг айтишича, разведкада бу бир неча бор аниқланган.
2025-12-10T11:31+0500
2025-12-10T11:31+0500
2025-12-10T11:38+0500
дунё янгиликлари
дунёда
дрон
ҳарбийлар
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/14/48043424_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_13d266361844a8bc25bfcb9c003df160.jpg
ТОШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Константиновка йўналишида Россия ҳарбийлари Украина томонининг учувчисиз тизимларида аёллар сони ортиб бораётганини қайд этмоқда. Бу ҳақда РИА Новостига "Жануб" гуруҳи таркибидаги 10-гвардия полкининг учувчисиз аппаратлар оператори, чақирув белгиси “Дизель” бўлган ҳарбий маълум қилди.Унинг айтишича, разведка парвозлари пайтида бир неча марта Украина дронларини айнан аёллар бошқараётгани аниқланган.
https://sputniknews.uz/20251204/dezertirlar-ukraine-armiya-53945679.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/14/48043424_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_bee1d7d676e4185c0ce0ca56837445e8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина аёл жангчилари, россия ҳарбийлари, константиновск йўналиши, фронт вазияти, “дизель”, украина армияси, жангчилар фаоллиги, россия маълумоти
украина аёл жангчилари, россия ҳарбийлари, константиновск йўналиши, фронт вазияти, “дизель”, украина армияси, жангчилар фаоллиги, россия маълумоти
Украина Қуролли кучлари сафларида аёллар кўпроқ учрай бошлади — Россия жангчиси
11:31 10.12.2025 (янгиланди: 11:38 10.12.2025)
Россия ҳарбийлари Украина сафига аёллар фаол жалб этилаётганини айтмоқда. “Дизель”нинг айтишича, разведка пайтида бир неча марта аёл жангчилар учрагани кузатилган.
ТОШКЕНТ, 10 дек — Sputnik.
Константиновка йўналишида Россия ҳарбийлари Украина томонининг учувчисиз тизимларида аёллар сони ортиб бораётганини қайд этмоқда. Бу ҳақда РИА Новостига "Жануб" гуруҳи таркибидаги 10-гвардия полкининг учувчисиз аппаратлар оператори, чақирув белгиси “Дизель” бўлган ҳарбий маълум қилди
.
Унинг айтишича, разведка парвозлари пайтида бир неча марта Украина дронларини айнан аёллар бошқараётгани аниқланган.
“Уларда аёллар ҳам жанг қилади — айниқса учувчисиз тизимларда. Бир неча бор кузатганмиз: разведкада душман нуқтасини топдик, ва у ердан бир аёл чиқиб, дронни ишга тушириб, яна олиб кириб кетди”, — деди "Дизель".