Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Украина Қуролли кучлари сафларида аёллар кўпроқ учрай бошлади — Россия жангчиси
Украина Қуролли кучлари сафларида аёллар кўпроқ учрай бошлади — Россия жангчиси
Sputnik Ўзбекистон
Россия ҳарбийлари Украина фронтида аёл дрон операторлари сони ортаётганини таъкидламоқда. "Дизель" чақирув белгисининг айтишича, разведкада бу бир неча бор аниқланган.
ТОШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Константиновка йўналишида Россия ҳарбийлари Украина томонининг учувчисиз тизимларида аёллар сони ортиб бораётганини қайд этмоқда. Бу ҳақда РИА Новостига "Жануб" гуруҳи таркибидаги 10-гвардия полкининг учувчисиз аппаратлар оператори, чақирув белгиси “Дизель” бўлган ҳарбий маълум қилди.Унинг айтишича, разведка парвозлари пайтида бир неча марта Украина дронларини айнан аёллар бошқараётгани аниқланган.
украина аёл жангчилари, россия ҳарбийлари, константиновск йўналиши, фронт вазияти, “дизель”, украина армияси, жангчилар фаоллиги, россия маълумоти
украина аёл жангчилари, россия ҳарбийлари, константиновск йўналиши, фронт вазияти, “дизель”, украина армияси, жангчилар фаоллиги, россия маълумоти

Украина Қуролли кучлари сафларида аёллар кўпроқ учрай бошлади — Россия жангчиси

11:31 10.12.2025 (янгиланди: 11:38 10.12.2025)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Медиабанкка ўтишРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.12.2025
© Sputnik / Виктор Антонюк
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия ҳарбийлари Украина сафига аёллар фаол жалб этилаётганини айтмоқда. “Дизель”нинг айтишича, разведка пайтида бир неча марта аёл жангчилар учрагани кузатилган.
ТОШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Константиновка йўналишида Россия ҳарбийлари Украина томонининг учувчисиз тизимларида аёллар сони ортиб бораётганини қайд этмоқда. Бу ҳақда РИА Новостига "Жануб" гуруҳи таркибидаги 10-гвардия полкининг учувчисиз аппаратлар оператори, чақирув белгиси “Дизель” бўлган ҳарбий маълум қилди.
Унинг айтишича, разведка парвозлари пайтида бир неча марта Украина дронларини айнан аёллар бошқараётгани аниқланган.
Уларда аёллар ҳам жанг қилади — айниқса учувчисиз тизимларда. Бир неча бор кузатганмиз: разведкада душман нуқтасини топдик, ва у ердан бир аёл чиқиб, дронни ишга тушириб, яна олиб кириб кетди”, — деди "Дизель".
