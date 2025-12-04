https://sputniknews.uz/20251204/dezertirlar-ukraine-armiya-53945679.html
Украинада дезертирлик кескин ошмоқда. Депутат Безуглаяга кўра, қочганлар сони 2022 йилгача бўлган армия таркибидан ҳам кўп. Бош прокуратура ва журналистларнинг ҳисоботлари, фронтдаги кадр танқислиги ва муаммолар ҳақида батафсил.
ТОШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Украинада хизматдан бош тортган ва қисмни тарк этган дезертирлар сони армиянинг 2022 йил февралигача бўлган умумий таркибидан ошиб кетди. Бу ҳақда Олий Рада депутати Марьяна Безуглая пайшанба куни парламентдаги чиқиши чоғида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, 2022 йил 1 феврал ҳолатига Украина Қуролли кучлари 261 минг ҳарбий хизматчидан иборат бўлган. Шундан сўнг Владимир Зеленский фармони билан армия сони 361 минг нафарга етказилган.Шу билан бирга, NV нашри бош прокуратура маълумотларига таяниб, 2022 йил февралидан бери Украина армиясида дезертирлик ва қисмни ўзбошимчалик билан тарк этиш ҳолатлари бўйича 311 мингтадан ортиқ жиноий иш очилгани ҳақида хабар берган эди.Бундан олдин Британиянинг "Financial Times" газетаси украиналик ҳарбийлар ва экспертларга таяниб, Киев Қуролли кучларда сафарбарлик, шахсий таркиб етишмаслиги ва дезертирлик билан боғлиқ жиддий муаммоларга дуч келаётгани, айрим фронт участкаларда эса умуман ҳарбийлар қолмаганини ёзган эди.Украиналик журналист Владимир Бойко эса сентябрь ойида маълум қилишича, жорий йилнинг дастлабки саккиз ойи давомида Украина армиясида 143 мингтага яқин дезертирлик ва ўзбошимчалик билан кетиш ҳолати қайд этилган. 2022 йил февралидан буён эса ушбу кўрсаткич 265 мингтадан ошган. Унинг таъкидлашича, бу фақат расмий рақамлар бўлиб, амалдаги ҳолат "анча юқори" бўлиши мумкин.
Украинада хизматдан бош тортган ва қисмни тарк этган дезертирлар сони армиянинг 2022 йил февралигача бўлган умумий таркибидан ошиб кетди. Бу ҳақда Олий Рада депутати Марьяна Безуглая пайшанба куни парламентдаги чиқиши чоғида маълум қилди
Унинг сўзларига кўра, 2022 йил 1 феврал ҳолатига Украина Қуролли кучлари 261 минг ҳарбий хизматчидан иборат бўлган. Шундан сўнг Владимир Зеленский фармони билан армия сони 361 минг нафарга етказилган.
Шу билан бирга, NV нашри бош прокуратура маълумотларига таяниб, 2022 йил февралидан бери Украина армиясида дезертирлик ва қисмни ўзбошимчалик билан тарк этиш ҳолатлари бўйича 311 мингтадан ортиқ жиноий иш очилгани ҳақида хабар берган эди.
"Бош тортганлар, яъни қисмни ўзбошимчалик билан тарк этган ҳарбий хизматчилар (СОЧ) сони армиямизнинг 2022 йил февралигача бўлган умумий сонидан ошиб кетди", — деб парламентда айтган гапларини Безуглая кейин ўзининг Telegram-каналида ҳам қайд этди.
Бундан олдин Британиянинг "Financial Times" газетаси украиналик ҳарбийлар ва экспертларга таяниб, Киев Қуролли кучларда сафарбарлик, шахсий таркиб етишмаслиги ва дезертирлик билан боғлиқ жиддий муаммоларга дуч келаётгани, айрим фронт участкаларда эса умуман ҳарбийлар қолмаганини ёзган эди.
Украиналик журналист Владимир Бойко эса сентябрь ойида маълум қилишича, жорий йилнинг дастлабки саккиз ойи давомида Украина армиясида 143 мингтага яқин дезертирлик ва ўзбошимчалик билан кетиш ҳолати қайд этилган. 2022 йил февралидан буён эса ушбу кўрсаткич 265 мингтадан ошган. Унинг таъкидлашича, бу фақат расмий рақамлар бўлиб, амалдаги ҳолат "анча юқори" бўлиши мумкин.