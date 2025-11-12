Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Кличко: Украинада аскарлар етишмовчилиги ортиб бораяпти
Кличко: Украинада аскарлар етишмовчилиги ортиб бораяпти
Киев ҳокими Виталий Кличко Украинада аскарлар етишмовчилиги ортиб бораётганини маълум қилди. Унинг фикрича, урушдан кейин мамлакатни катта синовлар кутмоқда.
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Киев ҳокими Виталий Кличко Украинада аскарлар етишмовчилиги ортиб бораётганини ва мамлакат олдида жиддий синовлар турганини таъкидлади. Шунингдек, у аскарлар етишмаслиги сабабли Украинада сафарбарлик ёшини 25 ёшдан 22 ёшгача тушириш зарурлигини айтди.Газеталар ёзишича, бу фикрлар Украинада ёш эркакларнинг хорижга чиқиб кетиши бўйича хавотир кучайганини кўрсатмоқда.Оммавий ахборот воситалари маълумотларига кўра, Украина армиясида шахсий таркиб етишмовчилиги кузатилмоқда. Хабарларда таъкидланишича, ҳарбий комиссариатлар томонидан сафарбарлик жараёнлари билан боғлиқ ҳолатлар мамлакатдаги муҳокамалар ва норозиликларга сабаб бўлмоқда.Ижтимоий тармоқларда ҳарбий чақирув жараёнларини акс эттирувчи видеолар тарқалмоқда. Айрим материалларда ҳарбий комиссариат ходимлари фуқароларни автобусларга олиб кетаётгани, баъзи ҳолатларда куч ишлатилгани ҳақида ҳам маълумотлар берилади.Шу билан бирга, Украинада чақирув ёшидаги айрим эркаклар чақирувдан қочишга урингани ҳақида ҳам хабарлар чиқмоқда — айримлари мамлакатни ноқонуний тарк этмоқда ёки уйда яшириниб қолмоқда.Олий Раданинг инсон ҳуқуқлари бўйича вакили Дмитрий Лубинец аввалроқ Украинада ҳарбий комиссариат ходимлари фаолияти юзасидан қонунбузарликлар ҳақида мурожаатлар кўпайганини маълум қилган. Унинг сўзларига кўра, бу ҳолатлар юзасидан текширув ишлари олиб борилмоқда.
Киев ҳокими Виталий Кличко Украинада аскарлар етишмовчилиги кучайиб бораётганини билдирди. Унинг фикрича, ёшларни сафарбарликка эртароқ жалб этиш бу муаммони енгиллаштириши мумкин
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Киев ҳокими Виталий Кличко Украинада аскарлар етишмовчилиги ортиб бораётганини ва мамлакат олдида жиддий синовлар турганини таъкидлади.
“Бизда аскарлар ва инсон ресурслари билан боғлиқ улкан муаммолар бор... Хорижда бўлган ёшларнинг камида ярми қайтиб келса ҳам хурсанд бўлардик. Лекин бунинг учун тинчлик, иш ўринлари ва юқори ҳаёт сифати зарур. Урушдан кейин мамлакатни катта қийинчиликлар кутмоқда”, — деди Кличко.
Шунингдек, у аскарлар етишмаслиги сабабли Украинада сафарбарлик ёшини 25 ёшдан 22 ёшгача тушириш зарурлигини айтди.

“Ҳозир Украинада фақат 25 ёшдан бошлаб сафарбарликка чақириш мумкин. Бу ёшни 23 ёки 22 ёшгача пасайтириш мумкин эди”, — дея қўшимча қилди Киев ҳокими.

Газеталар ёзишича, бу фикрлар Украинада ёш эркакларнинг хорижга чиқиб кетиши бўйича хавотир кучайганини кўрсатмоқда.
Оммавий ахборот воситалари маълумотларига кўра, Украина армиясида шахсий таркиб етишмовчилиги кузатилмоқда. Хабарларда таъкидланишича, ҳарбий комиссариатлар томонидан сафарбарлик жараёнлари билан боғлиқ ҳолатлар мамлакатдаги муҳокамалар ва норозиликларга сабаб бўлмоқда.
Ижтимоий тармоқларда ҳарбий чақирув жараёнларини акс эттирувчи видеолар тарқалмоқда. Айрим материалларда ҳарбий комиссариат ходимлари фуқароларни автобусларга олиб кетаётгани, баъзи ҳолатларда куч ишлатилгани ҳақида ҳам маълумотлар берилади.
Шу билан бирга, Украинада чақирув ёшидаги айрим эркаклар чақирувдан қочишга урингани ҳақида ҳам хабарлар чиқмоқда — айримлари мамлакатни ноқонуний тарк этмоқда ёки уйда яшириниб қолмоқда.
Олий Раданинг инсон ҳуқуқлари бўйича вакили Дмитрий Лубинец аввалроқ Украинада ҳарбий комиссариат ходимлари фаолияти юзасидан қонунбузарликлар ҳақида мурожаатлар кўпайганини маълум қилган. Унинг сўзларига кўра, бу ҳолатлар юзасидан текширув ишлари олиб борилмоқда.
