https://sputniknews.uz/20251210/tailand-va-kambodja-chegarasida-qurolli-mojaro-kuchaydi--asosiy-sabablar-va-tafsilotlar-54055216.html
Таиланд ва Камбоджа чегарасида қуролли можаро кучайди — асосий сабаблар ва тафсилотлар
Таиланд ва Камбоджа чегарасида қуролли можаро кучайди — асосий сабаблар ва тафсилотлар
Sputnik Ўзбекистон
Таиланд ва Камбоджа чегарасида тўқнашувлар кучайди. Ҳарбий операциялар, ҳаво зарбалари ва 180 мингдан ортиқ аҳолининг эвакуация қилиниши ҳақида.
2025-12-10T10:15+0500
2025-12-10T10:15+0500
2025-12-10T10:20+0500
чегара
дунёда
дунё янгиликлари
можаро
қуролли кучлар
таиланд
камбоджа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/271/16/2711694_0:30:3526:2013_1920x0_80_0_0_2024718afc7af2f735f8f7c1627e2b4c.jpg
ТОШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Таиланд Қироллик денгиз кучлари Камбоджа билан кескинлашган зиддият фонида “Trat Prap Porapak” (“Трат душманни бостиради”) номли операцияни бошлади. Чегарада ўқ алмашишлар кучайгани, айрим ҳудудларда Таиланд ҳарбий-ҳаво кучлари ҳаво зарбаларини амалга оширгани ҳақида хабар берилган.Зиддият авж олиши ортидан, айниқса Сакео провинциясида вазият мураккаблашди. Бу ҳудудда 180 мингдан ортиқ аҳоли хавфсиз жойларга кўчирилди, бу чегараолди туманлар аҳолисининг 83 фоизи демакдир. Камбоджанинг чегарадош ҳудудларида ҳам минглаб оилалар уйларини тарк этишга мажбур бўлган.Тарафлар можаро учун бир-бирини айбламоқда. Таиланд расмийларига кўра, “Камбоджа ўз позициясини ўзгартирмагунча” операциялар давом этади. Камбоджа эса Таиландни тинчлик келишувини бузишда айбламоқда. Халқаро майдонда ҳам вазият эътибор марказида: сешанба куни АҚШ президенти Дональд Трамп зиддият яна авж олганини тан олиб, уни барқарорлаштириш учун ҳаракат қилишини билдирди.Таиланд ва Камбоджанинг умумий чегараси 817 км, ва айрим участкалар 50 йилдан ортиқ вақтдан бери баҳсли ҳисобланади. Жорий йил май ойида зиддият Пхра Вихан ибодатхонаси атрофида кучайган. БМТ Халқаро суди 1962 йилда ибодатхонани расман Камбоджа ҳудуди деб эълон қилган бўлса-да, Таиланд бу қарорни тўлиқ қабул қилмаган. Шунинг учун ҳам бу ҳудудда вақт-вақти билан тўқнашувлар содир бўлиб туради.
https://sputniknews.uz/20251208/tailand-kambodja-toqnashuv-54014602.html
таиланд
камбоджа
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/271/16/2711694_402:0:3125:2042_1920x0_80_0_0_518126cae499c167c44e32361d405999.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
таиланд, камбоджа, таиланд камбоджа можароси, чегара тўқнашувлари, пхра вихан можароси, таиланд армияси, камбоджа армияси, эвакуация таиланд, ҳаво зарбалари, таиланд f-16, чегара зиддияти, трамп таиланд камбоджа.
таиланд, камбоджа, таиланд камбоджа можароси, чегара тўқнашувлари, пхра вихан можароси, таиланд армияси, камбоджа армияси, эвакуация таиланд, ҳаво зарбалари, таиланд f-16, чегара зиддияти, трамп таиланд камбоджа.
Таиланд ва Камбоджа чегарасида қуролли можаро кучайди — асосий сабаблар ва тафсилотлар
10:15 10.12.2025 (янгиланди: 10:20 10.12.2025)
50 йилдан ортиқ давом этаётган ушбу можаронинг асосий сабабларидан бири — чегаранинг тўлиқ демаркация қилинмагани, яъни чегаранинг қаердан ўтиши бўйича аниқ келишув мавжуд эмаслиги.
ТОШКЕНТ, 10 дек — Sputnik.
Таиланд Қироллик денгиз кучлари Камбоджа билан кескинлашган зиддият фонида “Trat Prap Porapak” (“Трат душманни бостиради”) номли операцияни бошлади. Чегарада ўқ алмашишлар кучайгани, айрим ҳудудларда Таиланд ҳарбий-ҳаво кучлари ҳаво зарбаларини амалга оширгани ҳақида хабар берилган
.
Зиддият авж олиши ортидан, айниқса Сакео провинциясида вазият мураккаблашди. Бу ҳудудда 180 мингдан ортиқ аҳоли хавфсиз жойларга кўчирилди, бу чегараолди туманлар аҳолисининг 83 фоизи демакдир. Камбоджанинг чегарадош ҳудудларида ҳам минглаб оилалар уйларини тарк этишга мажбур бўлган.
Вазият 8 декабрда яна кескинлашди: Камбоджа Анупонг ҳарбий базасига ҳужум қилгани ҳақида маълумот тарқалди. Ҳужум натижасида бир таиландлик аскар ҳалок бўлган, икки киши яраланган. Бу эса тўқнашувлар янада кучайишига ва ҳарбий ҳаракатлар кенгайишига олиб келди.
Тарафлар можаро учун бир-бирини айбламоқда. Таиланд расмийларига кўра, “Камбоджа ўз позициясини ўзгартирмагунча” операциялар давом этади. Камбоджа эса Таиландни тинчлик келишувини бузишда айбламоқда. Халқаро майдонда ҳам вазият эътибор марказида: сешанба куни АҚШ президенти Дональд Трамп зиддият яна авж олганини тан олиб, уни барқарорлаштириш учун ҳаракат қилишини билдирди.
Таиланд ва Камбоджанинг умумий чегараси 817 км, ва айрим участкалар 50 йилдан ортиқ вақтдан бери баҳсли ҳисобланади. Жорий йил май ойида зиддият Пхра Вихан ибодатхонаси атрофида кучайган. БМТ Халқаро суди 1962 йилда ибодатхонани расман Камбоджа ҳудуди деб эълон қилган бўлса-да, Таиланд бу қарорни тўлиқ қабул қилмаган. Шунинг учун ҳам бу ҳудудда вақт-вақти билан тўқнашувлар содир бўлиб туради.