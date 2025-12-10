https://sputniknews.uz/20251210/hyundai-uzbekistan-poezdlar-54067074.html
"Hyundai" Ўзбекистонга Кореяда ишлаб чиқарилган биринчи тезюрар поездни жўнатди
"Hyundai" Ўзбекистонга Кореяда ишлаб чиқарилган биринчи тезюрар поездни жўнатди
Sputnik Ўзбекистон
Hyundai Rotem Ўзбекистонга тезюрар поездларни режадан олдин жўнатди. Корея учун бу—юқори тезликдаги поездларнинг тарихий биринчи экспорти. Поездлар 2027 йилгача босқичма-босқич етказилади.
2025-12-10T18:20+0500
2025-12-10T18:20+0500
2025-12-10T18:20+0500
импорт
бухоро
экспорт
жанубий корея
тошкент
иқтисод
тезюрар поезд
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0a/54066900_0:104:1024:680_1920x0_80_0_0_2bd1060058c57dee32a6749f9bec526f.jpg
ТОШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. "Hyundai Rotem" Ўзбекистонга тезюрар поездларни белгиланган муддатдан олдин жўнатди. Бу ҳақда Жанубий Кореянинг "ChosunBiz" нашри хабар берди.Компания аввалроқ 7 та вагондан иборат (битта поезд) биринчи партияни заводдан чиқариб, юклаш ишларини амалга оширди. Бу ўтган йил июнь ойида имзоланган шартномадан сўнг 1 йил 5 ой ўтиб амалга оширилди. Партия келгуси йил январь-февраль ойларида Ўзбекистонга етиб келади. Шу тариқа "Hyundai Rotem" поездларни март ойига белгиланган расмий етказиб бериш муддатидан 1-2 ой илгари жўнатган бўлди.Tезюрар поездлар Ўзбекистоннинг иқлим ва эксплуатация шароитларини инобатга олган ҳолда махсус лойиҳалаштирилган. Улар юқори ҳарорат ва қум бўронлари шароитида барқарор ишлашни таъминлайдиган чангдан ҳимояловчи конструкцияга эга. Поездлар Ўзбекистонда қўлланиладиган 1520 мм кенгликдаги йўллар учун мослаштирилган кенг чизиқли аравачалар билан жиҳозланган."Hyundai Rotem" поездлари умумий узунлиги 1286 км бўлган йўналишларда, жумладан, Тошкент–Бухоро ўртасидаги 590 км участкада харакатланиши режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20250911/toshkent-viloyati-tezkor-elektr-poezdlar-51907753.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0a/54066900_62:0:969:680_1920x0_80_0_0_e58b6c49671f65992d7dbff1caa0d5a6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hyundai rotem, тезюрар поездлар, ўзбекистон темир йўл, корея экспорти, поезд етказиб бериш, 1520 мм аравача, тошкент бухоро поезд, юқори тезликдаги поездлар, temiryo‘l, транспорт инфратузилмаси, hyundai uzbekistan trains
hyundai rotem, тезюрар поездлар, ўзбекистон темир йўл, корея экспорти, поезд етказиб бериш, 1520 мм аравача, тошкент бухоро поезд, юқори тезликдаги поездлар, temiryo‘l, транспорт инфратузилмаси, hyundai uzbekistan trains
"Hyundai" Ўзбекистонга Кореяда ишлаб чиқарилган биринчи тезюрар поездни жўнатди
"Hyundai Rotem" Ўзбекистонга юқори тезликдаги поездларни расмий муддатидан олдин жўнатди.
ТОШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. "
Hyundai Rotem" Ўзбекистонга тезюрар поездларни белгиланган муддатдан олдин жўнатди. Бу ҳақда Жанубий Кореянинг "ChosunBiz" нашри хабар берди
.
Компания аввалроқ 7 та вагондан иборат (битта поезд) биринчи партияни заводдан чиқариб, юклаш ишларини амалга оширди. Бу ўтган йил июнь ойида имзоланган шартномадан сўнг 1 йил 5 ой ўтиб амалга оширилди. Партия келгуси йил январь-февраль ойларида Ўзбекистонга етиб келади. Шу тариқа "Hyundai Rotem" поездларни март ойига белгиланган расмий етказиб бериш муддатидан 1-2 ой илгари жўнатган бўлди.
Компания қолган 35 та вагонни (бешта поезд) 2027 йилгача босқичма-босқич етказиб беришни режалаштирмоқда.
Tезюрар поездлар Ўзбекистоннинг иқлим ва эксплуатация шароитларини инобатга олган ҳолда махсус лойиҳалаштирилган. Улар юқори ҳарорат ва қум бўронлари шароитида барқарор ишлашни таъминлайдиган чангдан ҳимояловчи конструкцияга эга. Поездлар Ўзбекистонда қўлланиладиган 1520 мм кенгликдаги йўллар учун мослаштирилган кенг чизиқли аравачалар билан жиҳозланган.
"Hyundai Rotem" поездлари умумий узунлиги 1286 км бўлган йўналишларда, жумладан, Тошкент–Бухоро ўртасидаги 590 км участкада харакатланиши режалаштирилган.