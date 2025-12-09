https://sputniknews.uz/20251209/uzbekistan-russia-komissiya-yakunlar-54044159.html
Анонс: "Sputnik"да Ўзбекистон - Россия ҳукуматлараро комиссияси якунлари муҳокама қилинади
Анонс: "Sputnik"да Ўзбекистон - Россия ҳукуматлараро комиссияси якунлари муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
10 декабрь куни бўлиб ўтадиган Тошкент–Москва–Новосибирск видеокўпригида Ўзбекистон–Россия иқтисодий ҳамкорлиги бўйича ҳукуматлараро комиссиянинг 26-йиғилиши якунлари муҳокама қилинади.
2025-12-09T16:13+0500
2025-12-09T16:13+0500
2025-12-09T16:23+0500
матбуот маркази
ҳамкорлик
иқтисод
sputnik
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
савдо-саноат палатаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46050923_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_38fe086cbb1cec93805330f3cf9578a1.jpg
ТОШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. 10 декабрь куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида “Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссия якунлари” мавзусида Тошкент – Москва – Новосибирск видеокўприги ўтказилади.Иштирокчилар:Тошкент шаҳрида:Москва шаҳрида:Маълумот учун, 3 декабрь куни Тошкентда Ўзбекистон ва Россия ўртасида иқтисодий ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссиянинг 26-йиғилиши ҳамда икки мамлакат ишбилармон доиралари иштирокида бизнес-форум бўлиб ўтди.Видеомулоқот иштирокчилари мазкур тадбирларнинг якунларига баҳо бериб, иқтисодий ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга оид таклифлар билан ўртоқлашадилар.Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
https://sputniknews.uz/20251204/mirziyoev-manturov-uchrashuv-53927679.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46050923_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_40ade3ca2cf14c22be0d3d979f22e217.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, россия, иқтисодий ҳамкорлик, видеокўприк, ҳукуматлараро комиссия, инвестициялар вазирлиги, савдо саноат палатаси, елена кузьмина, имэмо ран, бизнес-форум, 26-йиғилиш, иқтисодий якунлар, узбекистон
ўзбекистон, россия, иқтисодий ҳамкорлик, видеокўприк, ҳукуматлараро комиссия, инвестициялар вазирлиги, савдо саноат палатаси, елена кузьмина, имэмо ран, бизнес-форум, 26-йиғилиш, иқтисодий якунлар, узбекистон
Анонс: "Sputnik"да Ўзбекистон - Россия ҳукуматлараро комиссияси якунлари муҳокама қилинади
16:13 09.12.2025 (янгиланди: 16:23 09.12.2025)
Иштирокчилар бўлиб ўтган тадбирларга баҳо бериб, иқтисодий ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш бўйича таклифлар билан ўртоқлашади.
ТОШКЕНТ, 9 дек – Sputnik.
10 декабрь куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да Sputnik Ўзбекистон
мультимедиа матбуот марказида “Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссия якунлари” мавзусида Тошкент – Москва – Новосибирск видеокўприги ўтказилади.
Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлигининг Россия ва МДҲ мамлакатларидан инвестицияларни жалб этиш департаменти бошлиғи Эрвин Турғунов;
Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси вакили.
Россия Фанлар академияси Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро муносабатлар институтининг (ИМЭМО РАН) Постсовет тадқиқотлари маркази сектор мудири Елена Кузьмина.
Маълумот учун, 3 декабрь куни Тошкентда Ўзбекистон ва Россия ўртасида иқтисодий ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссиянинг 26-йиғилиши ҳамда икки мамлакат ишбилармон доиралари иштирокида бизнес-форум бўлиб ўтди.
Видеомулоқот иштирокчилари мазкур тадбирларнинг якунларига баҳо бериб, иқтисодий ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга оид таклифлар билан ўртоқлашадилар.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев