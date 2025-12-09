https://sputniknews.uz/20251209/samarkand-cites-qarorlar-54030398.html
Тарихий қарорлар, 184 та давлат ва минглаб делегатлар: Самарқандда CITES CoP20 якунланди
Самарқандда ўтган CITES конференциясида 120 ҳужжат ва 350 таклиф кўриб чиқилди. Тадбирда 184 давлатдан 3 мингдан ортиқ делегат иштирок этиб, уни CITES тарихидаги энг йирик йиғилишлардан бирига айлантирди.
Самарқандда бўлиб ўтган Йўқолиб бораётган ёввойи фауна ва флора турлари билан савдони тартибга солиш тўғрисидаги конвенция (CITES) иштирокчилари конференциясида 120 тага яқин ҳужжат, 350 тадан ортиқ таклиф ва 250 тага яқин биохилма-хилликка оид масалалар кўриб чиқилди.Йиғилиш якунида қатор муҳим қарорлар қабул қилинди:Ўзбекистон қатор йирик лойиҳалар бўйича келишувларга эришди:
11:17 09.12.2025 (янгиланди: 11:27 09.12.2025)
Марказий Осиёда илк бор ўтказилган мазкур конференцияда 184 давлатдан 3 мингдан ортиқ делегат иштирок этди — бу CITES тарихидаги энг йирик кўрсаткичлардан бири сифатида қайд этилди
Самарқандда бўлиб ўтган Йўқолиб бораётган ёввойи фауна ва флора турлари билан савдони тартибга солиш тўғрисидаги конвенция (CITES) иштирокчилари конференциясида 120 тага яқин ҳужжат, 350 тадан ортиқ таклиф ва 250 тага яқин биохилма-хилликка оид масалалар кўриб чиқилди
Йиғилиш якунида қатор муҳим қарорлар қабул қилинди:
70 тадан ортиқ акула ва скатлар турини ҳимоя қилиш кучайтирилди;
ноқонуний савдо туфайли хавф остида турган айрим сутэмизувчилар ва қимматбаҳо судралиб юрувчиларга оид савдони тартибга солиш чоралари кенгайтирилди;
CITES доимий қўмиталари фаолиятини такомиллаштириш бўйича янгиланган ёндашувлар тасдиқланди.
Марказий Осиё давлатлари Самарқанд декларацияси ва 2026–2032-йиллар учун минтақавий Ҳаракатлар режасини имзолади.
Ўзбекистон қатор йирик лойиҳалар бўйича келишувларга эришди:
UNDP ва IUCN билан қиймати 6,6 миллион долларлик “Қимматли ландшафтларни интеграциялашган бошқариш ва тиклаш” лойиҳаси;
ФАО билан 18 миллион долларлик тўртта грант ва 1,2 миллион долларлик ерларни тиклаш бўйича лойиҳалар;
биринчи Миллий Рамсар стратегияси ва экологик ўзгаришлар атласи тақдим этилди.