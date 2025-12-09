https://sputniknews.uz/20251209/qishloq-xojaligi-kuni-taqdirlanish-54045966.html
Қишлоқ хўжалиги куни: 100 нафардан зиёд фидокор мукофотлар билан тақдирланди
Қишлоқ хўжалиги куни: 100 нафардан зиёд фидокор мукофотлар билан тақдирланди
Sputnik Ўзбекистон
Президент Мирзиёев Қишлоқ хўжалиги ходимлари куни муносабати билан соҳа ривожига ҳисса қўшган мутахассисларни фахрий унвонлар ва орден-медаллар билан мукофотлади.
2025-12-09T17:20+0500
2025-12-09T17:20+0500
2025-12-09T18:00+0500
президент
шавкат мирзиёев
шуҳрат ордени
"шуҳрат" медали
ўзбекистон
жамият
қишлоқ хўжалиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0c/51913090_0:37:696:428_1920x0_80_0_0_bb3b58c772ccec076f3d38320a3c51f6.jpg
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев қишлоқ хўжалиги ходимлари куни муносабати билан соҳа ривожига муносиб ҳисса қўшган фуқаролардан бир гуруҳини мукофотлаш тўғрисидаги фармонни имзолади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди."Мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги тизимидаги кўп йиллик фидокорона меҳнати, соҳа ривожини янги босқичга кўтариш, интенсив агротехник усулларни қўллаш орқали юқори ҳосилдорликка эришиш, эл-юрт фаровонлигини юксалтиришга қўшган муносиб ҳиссаси, илғор инновацион технологиялар ва замонавий илм-фан ютуқларини амалиётга кенг жорий этиш, ер ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, маҳсулотларни сифатли қайта ишлаш, юртимиз экспорт салоҳиятини ошириш йўлидаги самарали фаолияти, малакали мутахассисларни тайёрлаш борасидаги катта хизматлари ҳамда ижтимоий ҳаётдаги фаол иштироки учун", - дейилади фармон матнида.Фармонга мувофиқ:Мукофотланганларнинг тўлиқ рўйхати қуйида.
https://sputniknews.uz/20251111/kasaba-uyushma-orden-medal-53374634.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0c/51913090_39:0:656:463_1920x0_80_0_0_0bc8c45ce5e21320be2ca8683164a3a0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
президент мирзиёев, қишлоқ хўжалиги ходимлари куни, мукофотлар, фахрий унвонлар, давлат мукофотлари, фидокорона меҳнат, қишлоқ хўжалиги, орден, медаль.
президент мирзиёев, қишлоқ хўжалиги ходимлари куни, мукофотлар, фахрий унвонлар, давлат мукофотлари, фидокорона меҳнат, қишлоқ хўжалиги, орден, медаль.
Қишлоқ хўжалиги куни: 100 нафардан зиёд фидокор мукофотлар билан тақдирланди
17:20 09.12.2025 (янгиланди: 18:00 09.12.2025)
Мирзиёев Қишлоқ хўжалиги ходимлари куни муносабати билан соҳада алоҳида хизмат кўрсатган бир гуруҳ юртдошларни давлат мукофотлари билан тақдирлади.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев қишлоқ хўжалиги ходимлари куни муносабати билан соҳа ривожига муносиб ҳисса қўшган фуқаролардан бир гуруҳини мукофотлаш тўғрисидаги фармонни имзолади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
"Мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги тизимидаги кўп йиллик фидокорона меҳнати, соҳа ривожини янги босқичга кўтариш, интенсив агротехник усулларни қўллаш орқали юқори ҳосилдорликка эришиш, эл-юрт фаровонлигини юксалтиришга қўшган муносиб ҳиссаси, илғор инновацион технологиялар ва замонавий илм-фан ютуқларини амалиётга кенг жорий этиш, ер ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, маҳсулотларни сифатли қайта ишлаш, юртимиз экспорт салоҳиятини ошириш йўлидаги самарали фаолияти, малакали мутахассисларни тайёрлаш борасидаги катта хизматлари ҳамда ижтимоий ҳаётдаги фаол иштироки учун", - дейилади фармон матнида.
"Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган пахтакор" фахрий унвони билан - 2 киши
"Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган қишлоқ хўжалиги ходими" фахрий унвони билан - 5 киши;
"Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ирригатор" фахрий унвони билан - 2 киши;
"Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган пиллачи" фахрий унвони билан - 1 киши;
"Фидокорона хизматлари учун" ордени билан - 2 киши;
"Меҳнат шуҳрати" ордени билан - 19 киши;
"Дўстлик" ордени билан - 18 киши;
"Жасорат" медали билан - 9 киши;
"Келажак бунёдкори" медали билан - 2 киши;
"Шуҳрат" медали билан - 50 киши мукофотланди.
Мукофотланганларнинг тўлиқ рўйхати қуйида.