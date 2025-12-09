Субсидия, 800 та пахта териш машинаси: президент аграр соҳасидаги тақдимот билан танишди

https://sputniknews.uz/20251209/prezident-taqdimot-tanishuv-54047072.html
Аграр соҳани молиялаштириш учун 34,2 трлн сўм ажратилади, субсидиялар рақамлаштирилади, фермерларга арзон кредитлар таклиф этилади ва 800 та янги техника харид қилинади.
ТОШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев пахтачилик ва ғаллачиликни молиялаштириш, аграр соҳада субсидияларни ажратишнинг янги тизими юзасидан тақдимот билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Маълумотга кўра, жорий йилда пахта ва ғалла етиштириш, қишлоқ хўжалиги техникаси хариди ҳамда сув тежовчи технологияларни жорий этиш учун 29 триллион сўм йўналтирилган. Субсидиялар ҳажми 2,35 триллион сўмни ташкил этган.2026 йилда агротехник тадбирлар, жумладан, плёнка ва эгилувчан қувурлар учун 5 триллион сўм ажратиш таклиф қилинди.Фермерлар учун “интизом — арзон кредит” тамойили жорий этилиши режалаштирилмоқда:Шунингдек, ўз маблағи ҳисобидан буғдой етиштирган фермерларга 10 фоиз субсидия ажратиш таклиф этилди.Тақдимотда Аграр соҳада тўловлар агентлигига юклатилган вазифалар ижроси, субсидияларни бошқаришнинг янги рақамлаштирилган тизими муҳокама қилинди.2026 йилда ажратиладиган 1,3 триллион сўмлик субсидиялар проактив тарзда — фуқаролар иштирокини талаб қилмаган ҳолда берилади. Қолган субсидиялар ҳам ҳужжат йиғиш ва келишув босқичлари камайтирилган ҳолда соддалаштирилган тартибда тақдим этилади. Натижада тўловлар муддати анча қисқаради.Президент мутасаддиларга соҳани ривожлантириш бўйича аниқ топшириқлар берди.
