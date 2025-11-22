https://sputniknews.uz/20251122/agrar-tolovlar-agentligi-53674798.html
Ҳужжатга кўра, агентлик:қўллаб-қувватлаш чораларининг янги турларини жорий қилиш бўйича таклифлар ишлаб чиқади; қўллаб-қувватлаш чораларини кўрсатиш учун аризаларни топширишдан бошлаб, уларни кўриб чиқиш, маъқуллаш ва тўлов жараёнигача бўлган барча босқичларни тўлиқ рақамлаштиради.
ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузурида Аграр соҳада тўловлар агентлиги ташкил этилади. Президент тегишли фармонни имзолади.Ҳужжатга кўра, агентлик:2026 йил 1 январдан мазкур фармонда белгиланган қўллаб-қувватлаш чораларини агентлик амалга оширади. Қўллаб-қувватлаш чоралари тадбиркорларга алоҳида махсус ҳисоб рақамлар (23210) очиш орқали молиялаштирилади.Қуйидагилар мазкур фармоннинг асосий мақсадлари этиб белгиланди, жумладан:- аграр соҳани молиявий қўллаб-қувватлаш тизимини рақамлаштириш орқали меҳнат ва вақт ресурслари сарфини 2 бараварга қисқартириш,- озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида фаолият юритаётган тадбирколарга давлат томонидан кўрсатиладиган қўллаб-қувватлаш чораларини унификация қилиш орқали уларнинг сонини 2028 йил якунигача 50 фоизгача қисқартириш.
Аграр соҳада тўловлар агентлиги ташкил этилади
ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik.
Ўзбекистонда Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузурида Аграр соҳада тўловлар агентлиги ташкил этилади. Президент тегишли фармонни имзолади.
қўллаб-қувватлаш чораларининг янги турларини жорий қилиш бўйича таклифлар ишлаб чиқади;
қўллаб-қувватлаш чораларини кўрсатиш учун аризаларни топширишдан бошлаб, уларни кўриб чиқиш, маъқуллаш ва тўлов жараёнигача бўлган барча босқичларни тўлиқ рақамлаштиради.
2026 йил 1 январдан мазкур фармонда белгиланган қўллаб-қувватлаш чораларини агентлик амалга оширади. Қўллаб-қувватлаш чоралари тадбиркорларга алоҳида махсус ҳисоб рақамлар (23210) очиш орқали молиялаштирилади.
Қуйидагилар мазкур фармоннинг асосий мақсадлари этиб белгиланди, жумладан:
- аграр соҳани молиявий қўллаб-қувватлаш тизимини рақамлаштириш орқали меҳнат ва вақт ресурслари сарфини 2 бараварга қисқартириш,
- озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида фаолият юритаётган тадбирколарга давлат томонидан кўрсатиладиган қўллаб-қувватлаш чораларини унификация қилиш орқали уларнинг сонини 2028 йил якунигача 50 фоизгача қисқартириш.