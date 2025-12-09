https://sputniknews.uz/20251209/davlat-ijtimoiy-sugurta-54039154.html
Давлат ижтимоий суғуртаси: тўловлар кимларга ва қандай ҳолларда тайинланади
Давлат ижтимоий суғуртаси: тўловлар кимларга ва қандай ҳолларда тайинланади
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилдан Ўзбекистонда давлат ижтимоий суғуртаси янги тартибда амал қилади. Қонун касаллик, ҳомиладорлик, туғиш ва ишдан айрилиш ҳолатларида тўловлар тайинлаш қоидаларини белгилайди.
2025-12-09T14:08+0500
2025-12-09T14:08+0500
2025-12-09T14:08+0500
ўзбекистон
жамият
нафақа
ҳомиладорлик
янги қонун
суғурта
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0d/45165878_0:156:2361:1484_1920x0_80_0_0_6372889f4668606ea0013df9815d8834.jpg
ТОШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. 2026 йилдан фуқароларга нисбатан давлат ижтимоий суғуртаси мажбурий ёки ихтиёрий тартибда амалга оширилади. Бу тартиб янги қабул қилинган “Давлат ижтимоий суғуртаси тўғрисида”ги қонунда белгиланган.Ҳужжатга кўра, суғурта ҳодисалари қаторига қуйидагилар киради:Суғурта ҳодисалари юзага келганда суғурталанган шахсларга ёки уларнинг оила аъзоларига давлат ижтимоий суғуртаси доирасида қуйидаги тўловлар амалга оширилади:Давлат ижтимоий суғуртаси бўйича тўловларни олиш ҳуқуқи суғурта бадаллари тўланганидан кейин юзага келади. Мазкур тўловлар қонунчиликда белгиланган миқдорлар ва муддатлар бўйича тайинланади.
https://sputniknews.uz/20251030/homiladorlik-kasallik-nafaqa-jamgarma-53079853.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0d/45165878_89:0:2274:1639_1920x0_80_0_0_7f8750255e906b90a67f8ede89c4b5aa.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, ижтимоий суғурта, 2026 йил, янги қонун, суғурта ҳодисалари, нафақа, касаллик, ҳомиладорлик, ишдан бўшатиш, суғурта бадали, давлат тўловлари.
ўзбекистон, ижтимоий суғурта, 2026 йил, янги қонун, суғурта ҳодисалари, нафақа, касаллик, ҳомиладорлик, ишдан бўшатиш, суғурта бадали, давлат тўловлари.
Давлат ижтимоий суғуртаси: тўловлар кимларга ва қандай ҳолларда тайинланади
Янги қонун касаллик, ҳомиладорлик ва туғиш, ҳамда ишдан айрилиш ҳолатларида тайинланадиган тўловлар механизмларини белгилаб берди.
ТОШКЕНТ, 9 дек – Sputnik.
2026 йилдан фуқароларга нисбатан давлат ижтимоий суғуртаси мажбурий ёки ихтиёрий тартибда амалга оширилади. Бу тартиб янги қабул қилинган “Давлат ижтимоий суғуртаси тўғрисида”ги қонунда белгиланган
.
Ҳужжатга кўра, суғурта ҳодисалари қаторига қуйидагилар киради:
касаллик муносабати билан вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик;
иш ёки даромадни йўқотиш.
Суғурта ҳодисалари юзага келганда суғурталанган шахсларга ёки уларнинг оила аъзоларига давлат ижтимоий суғуртаси доирасида қуйидаги тўловлар амалга оширилади:
вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик нафақаси;
ҳомиладорлик ва туғиш нафақаси;
Суғурта бадали — бу суғурталанган шахс номига жамғармага амалга ошириладиган мажбурий ажратма ёки тўлов ҳисобланади.
Давлат ижтимоий суғуртаси бўйича тўловларни олиш ҳуқуқи суғурта бадаллари тўланганидан кейин юзага келади. Мазкур тўловлар қонунчиликда белгиланган миқдорлар ва муддатлар бўйича тайинланади.