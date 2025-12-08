https://sputniknews.uz/20251208/ozbekiston-bank-kartalari-54022627.html
Ўзбекистонда муомаладаги банк карталари кескин кўпайди
Ўзбекистонда муомаладаги банк карталари кескин кўпайди
Sputnik Ўзбекистон
Жорий йил 1 октябрь ҳолатига кўра, муомалада 63,64 миллион дона банк картаси мавжуд. Қиёслаш учун 2022 йил октябрида бу кўрсаткич 31,8 млн тани, 2023 йил октябрида — 41,3 млн та ҳамда 2024 йил октябрида — 53,6 млн тани ташкил қилган.
2025-12-08T18:10+0500
2025-12-08T18:10+0500
2025-12-08T18:10+0500
жамият
ўзбекистон
банк картаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/15/49473174_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_a233ec4cf70480182892ed46b82cbf5a.jpg
ТОШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. Охирги уч йил ичида Ўзбекистонда муомаладаги банк пластик карталари сони икки баравар кўпайди. Бу Марказий банк ҳисоботидан маълум бўлди.Унга кўра, мамлакатда тўлов терминаллари сони секин камайиб бораётган бўлса, банкоматлар ва инфокиосклар кескин ортмоқда.Октябрь ойи бошида Ўзбекистонда ўрнатилган тўлов терминаллари сони 430,2 мингтани ташкил этди. Бу рақам 2024 йилга нисбатан 6 мингта, 2023 йилга нисбатан 900 та кўп. Аммо 2022 йил (432,2 минг) ва 2021 йил (тахминан 435 минг) кўрсаткичлари билан солиштирганда, терминаллар сони камайиш тенденцияси кузатилмоқда. Шунга қарамай, терминаллар орқали амалга оширилган тўловлар ҳажми ошган:Республикада банкомат ва инфокиосклар сони уч йилда икки баравар ошган. Уларнинг сони 2022 йилда 19,3 мингта, 2025 йил октябрида эса — 38,1 мингтани ташкил қилган.
https://sputniknews.uz/20251113/bank-karta-yangi-tartib-53444556.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/15/49473174_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_e537c6a9f52b792d09864fa944630762.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон муомаладаги банк карталар
ўзбекистон муомаладаги банк карталар
Ўзбекистонда муомаладаги банк карталари кескин кўпайди
Жорий йил 1 октябрь ҳолатига кўра, муомалада 63,64 миллионта банк картаси мавжуд.
ТОШКЕНТ, 8 дек – Sputnik.
Охирги уч йил ичида Ўзбекистонда муомаладаги банк пластик карталари сони икки баравар кўпайди. Бу Марказий банк ҳисоботидан маълум бўлди.
Унга кўра, мамлакатда тўлов терминаллари сони секин камайиб бораётган бўлса, банкоматлар ва инфокиосклар кескин ортмоқда.
Жорий йил 1 октябрь ҳолатига кўра, муомалада 63,64 миллион дона банк картаси мавжуд. Қиёслаш учун 2022 йил октябрида бу кўрсаткич 31,8 млн тани, 2023 йил октябрида — 41,3 млн та ҳамда 2024 йил октябрида — 53,6 млн тани ташкил қилган.
Октябрь ойи бошида Ўзбекистонда ўрнатилган тўлов терминаллари сони 430,2 мингтани ташкил этди. Бу рақам 2024 йилга нисбатан 6 мингта, 2023 йилга нисбатан 900 та кўп. Аммо 2022 йил (432,2 минг) ва 2021 йил (тахминан 435 минг) кўрсаткичлари билан солиштирганда, терминаллар сони камайиш тенденцияси кузатилмоқда. Шунга қарамай, терминаллар орқали амалга оширилган тўловлар ҳажми ошган:
2025 йил (январь–октябрь) — 318,2 трлн сўм;
2024 йил — 237,5 трлн сўм;
2023 йил — 181,5 трлн сўм.
Республикада банкомат ва инфокиосклар сони уч йилда икки баравар ошган. Уларнинг сони 2022 йилда 19,3 мингта, 2025 йил октябрида эса — 38,1 мингтани ташкил қилган.