КХШТ ПА халқаро хавфсизлик соҳасидаги ҳамкорликни кучайтиришга чақирди

ТОШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. Коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилоти Парламент ассамблеяси (КХШТ ПА) 8 декабрь куни Москвада ялпи мажлисда шаклланаётган кўп қутбли дунё шароитида халқаро хавфсизликни таъминлаш тўғрисида баёнот қабул қилди.Баёнотда ҳеч қандай мамлакат ва бирлашмаларга қарши йўналтирилмайдиган тенг ва бўлинмас Евроосиё хавфсизлиги архитектурасини қуришда умумий ёндашувларнинг алоҳида аҳамияти таъкидланган.Шунингдек, КХШТ ПА баёнотида инсониятга қайтариб бўлмайдиган йўқотишлар, азоб-уқубатлар ва вайронагарчиликларни келтириб чиқарган олдинги жаҳон урушларининг машаққатлари тилга олинган.Москвада КХШТ ПА кенгаши ва XVII ялпи мажлисининг қўшма мажлиси бўлиб ўтди. Муҳокама кун тартибида ташкилотга аъзо давлатлар қонунчилигини уйғунлаштириш ва КХШТнинг жавобгарлик зонасидаги таҳдид ва таҳдидларга қарши курашиш масалалари, шунингдек, кўп қутбли дунё шароитида халқаро хавфсизликни таъминлаш тўғрисида Ассамблеянинг баёноти лойиҳаси ўрин олди.Мажлисда Беларус, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ҳамда Эрон парламентарлари иштирок этди.
Янгиликлар
uz_UZ
“Биз тинчликни сақлаш, халқаро хавфсизлик ва барқарорлик тизимини мустаҳкамлаш, хусусан, халқаро терроризмга, экстремизмга, уюшган трансчегаравий жиноятчиликка, жумладан, гиёҳванд моддалар, қурол-яроғ ва кибержиноятларга қарши курашиш бўйича ҳамкорликни кучайтириш тарафдоримиз”, - дейилади ҳужжатда.
Баёнотда ҳеч қандай мамлакат ва бирлашмаларга қарши йўналтирилмайдиган тенг ва бўлинмас Евроосиё хавфсизлиги архитектурасини қуришда умумий ёндашувларнинг алоҳида аҳамияти таъкидланган.
“Биз бир-биримизнинг миллий манфаатларимизни муносиб ҳисобга олган ҳолда яхши қўшничилик ва давлатларнинг тинч-тотув яшаш сиёсатини илгари суриш, давлатлараро низолар ва низоларни сиёсий ва дипломатик воситалар билан бартараф этиш бўйича ечимларни биргаликда излашга доимий ва қатъий содиқлигимизни билдирамиз”, - дейилади ҳужжатда.
Шунингдек, КХШТ ПА баёнотида инсониятга қайтариб бўлмайдиган йўқотишлар, азоб-уқубатлар ва вайронагарчиликларни келтириб чиқарган олдинги жаҳон урушларининг машаққатлари тилга олинган.
Москвада КХШТ ПА кенгаши ва XVII ялпи мажлисининг қўшма мажлиси бўлиб ўтди. Муҳокама кун тартибида ташкилотга аъзо давлатлар қонунчилигини уйғунлаштириш ва КХШТнинг жавобгарлик зонасидаги таҳдид ва таҳдидларга қарши курашиш масалалари, шунингдек, кўп қутбли дунё шароитида халқаро хавфсизликни таъминлаш тўғрисида Ассамблеянинг баёноти лойиҳаси ўрин олди.
Мажлисда Беларус, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ҳамда Эрон парламентарлари иштирок этди.