https://sputniknews.uz/20251127/csto-strategiyalar-qabul-qilinish-53780820.html
Бишкекда КХШТ Кенгаши ҳарбий ҳамкорлик ва гиёҳвандликка қарши стратегияларни қабул қилди
Бишкекда КХШТ Кенгаши ҳарбий ҳамкорлик ва гиёҳвандликка қарши стратегияларни қабул қилди
Sputnik Ўзбекистон
Бишкекдаги КХШТ сессиясида 2026–2030 йиллар хавфсизлик стратегияси, ҳарбий ҳамкорлик режаси ва Ахборот-таҳлил бошқармасини ташкил этиш тасдиқланди. Таалатбек Масадиков 2026 йилдан бош котиб этиб тайинланди.
2025-11-27T18:25+0500
2025-11-27T18:25+0500
2025-11-27T18:25+0500
қирғизистон
россия
коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилоти (кхшт)
декларация
дунёда
дунё янгиликлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1b/53780655_0:61:1281:781_1920x0_80_0_0_776313f75f284bd92073210180da1f4e.jpg
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Коллектив хавфсизлик шартнома ташкилоти (КХШТ) Коллектив хавфсизлик кенгаши (КХК) сессиясида яқин истиқболга мўлжалланган коллектив хавфсизлик архитектурасини шакллантирувчи стратегик ҳужжатлар тўплами кўриб чиқилди.Сессия Бишкекда Қирғизистон президенти Садир Жапаров раислигида бўлиб ўтди.Кўриб чиқилган ҳужжатлар қуйидагилардан иборат:Ташкилотнинг таҳлилий салоҳиятини мустаҳкамлаш мақсадида Коллектив хавфсизлик кенгаши КХШТ Котибияти тузилмасида Ахборот-таҳлил бошқармаси ташкил этилиши тўғрисида қарор қабул қилди. Янги бўлинма КХШТ масъулият ҳудудидаги вазиятни комплекс мониторинг қилиш ва прогноз қилишга мўлжалланган.Коллектив хавфсизлик кенгаши қарорига кўра, 2026 йилда Ташкилотга раислик Россия Федерациясига ўтади.Шунингдек, Коллектив хавфсизлик кенгаши Таалатбек Масадиковни уч йиллик муддатга — 2026 йил 1 январдан 2028 йил 31 декабргача — КХШТ бош котиби лавозимига тайинлади.
https://sputniknews.uz/20251127/putin-csto-raislik-yonalish-53775023.html
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1b/53780655_79:0:1200:841_1920x0_80_0_0_1fbdcf4d9462dfbb26cc8abd69dce4b7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
кхшт, кхк, бишкек, хавфсизлик стратегияси, 2026–2030, гиёҳвандликка қарши стратегия, ҳарбий ҳамкорлик, ахборот-таҳлил бошқармаси, таалатбек масадиков, россия раислиги, саммит
кхшт, кхк, бишкек, хавфсизлик стратегияси, 2026–2030, гиёҳвандликка қарши стратегия, ҳарбий ҳамкорлик, ахборот-таҳлил бошқармаси, таалатбек масадиков, россия раислиги, саммит
Бишкекда КХШТ Кенгаши ҳарбий ҳамкорлик ва гиёҳвандликка қарши стратегияларни қабул қилди
Бишкекдаги КХШТ сессиясида 2026-2030 йиллар хавфсизлик стратегиялари, ҳарбий ҳамкорлик режалари, Ахборот-таҳлил бошқармаси ташкил этилиши ва янги бош котиб тайинланиши маъқулланди.
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik.
Коллектив хавфсизлик шартнома ташкилоти (КХШТ) Коллектив хавфсизлик кенгаши (КХК) сессиясида яқин истиқболга мўлжалланган коллектив хавфсизлик архитектурасини шакллантирувчи стратегик ҳужжатлар тўплами кўриб чиқилди
.
Сессия Бишкекда Қирғизистон президенти Садир Жапаров раислигида бўлиб ўтди.
Кўриб чиқилган ҳужжатлар қуйидагилардан иборат:
КХШТга аъзо давлатларнинг 2026-2030 йилларга мўлжалланган гиёҳвандликка қарши стратегияси;
2026-2030 йилларда КХШТга аъзо давлатларнинг ҳарбий ҳамкорлигини ривожлантириш режаси.
Ташкилотнинг таҳлилий салоҳиятини мустаҳкамлаш мақсадида Коллектив хавфсизлик кенгаши КХШТ Котибияти тузилмасида Ахборот-таҳлил бошқармаси ташкил этилиши тўғрисида қарор қабул қилди. Янги бўлинма КХШТ масъулият ҳудудидаги вазиятни комплекс мониторинг қилиш ва прогноз қилишга мўлжалланган.
Шунингдек, сессияда КХШТ Коллектив хавфсизлик кенгаши декларацияси қабул қилинди. Унда аъзо давлатларнинг минтақавий ва глобал хавфсизлик бўйича якдил позициялари акс этган ҳамда Ташкилотни янада мустаҳкамлаш ва ривожлантириш йўллари белгиланган.
Коллектив хавфсизлик кенгаши қарорига кўра, 2026 йилда Ташкилотга раислик Россия Федерациясига ўтади.
Шунингдек, Коллектив хавфсизлик кенгаши Таалатбек Масадиковни уч йиллик муддатга — 2026 йил 1 январдан 2028 йил 31 декабргача — КХШТ бош котиби лавозимига тайинлади.