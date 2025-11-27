https://sputniknews.uz/20251127/putin-csto-raislik-yonalish-53775023.html
Путин КХШТга раислик йўналишларини белгилади: хавфсизлик ва ҳарбий ҳамкорлик кучайтирилади
Путин КХШТга раислик йўналишларини белгилади: хавфсизлик ва ҳарбий ҳамкорлик кучайтирилади
Sputnik Ўзбекистон
Бишкекдаги КХШТ саммитида Владимир Путин Россия раислиги учун устувор йўналишларни белгилади: хавфсизлик архитектурасини шакллантириш, ҳарбий ҳамкорликни кучайтириш ва янги аксилтеррор стратегиясини тайёрлаш.
2025-11-27T15:28+0500
2025-11-27T15:28+0500
2025-11-27T15:28+0500
россия
қирғизистон
коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилоти (кхшт)
москва
саммит
экстремизм
ҳарбий
дунёда
владимир путин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/533/55/5335553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58901f02fda3657207b2618e3338b657.jpg
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Бишкекда бўлиб ўтган Коллектив хавфсизлик тўғрисидаги шартнома ташкилоти (КХТШ) Коллектив хавфсизлик кенгаши (КХК) сессиясида Владимир Путин Россиянинг ташкилотдаги раислиги учун устувор йўналишларни белгилаб берди. Улар қуйидагилардан иборат:Россия КХШТнинг янги аксилтеррор стратегиясини биргаликда тайёрлашни режалаштирмоқда.КХШТга раислик Россияга ўтди, навбатдаги саммит 2026 йил 11 ноябрда Москвада бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20251126/putin-japarov-kelishuvlar-53755386.html
қирғизистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/533/55/5335553_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_fa2d1e06fdd798304fd2b0da248c9683.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
кхшт, кхк, путин, жапаров, бишкек, россия раислиги, хавфсизлик архитектураси, аксилтеррор, москва саммити, жанговар қобилият, ҳарбий техника, мудофаа саноати
кхшт, кхк, путин, жапаров, бишкек, россия раислиги, хавфсизлик архитектураси, аксилтеррор, москва саммити, жанговар қобилият, ҳарбий техника, мудофаа саноати
Путин КХШТга раислик йўналишларини белгилади: хавфсизлик ва ҳарбий ҳамкорлик кучайтирилади
Бишкекдаги КХШТ саммитида Владимир Путин Россиянинг раислик даври учун хавфсизлик архитектураси, ҳарбий ҳамкорлик ва аксилтеррор ташаббусларини асосий йўналиш қилиб белгилади.
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik.
Бишкекда бўлиб ўтган Коллектив хавфсизлик тўғрисидаги шартнома ташкилоти (КХТШ) Коллектив хавфсизлик кенгаши (КХК) сессиясида Владимир Путин Россиянинг ташкилотдаги раислиги учун устувор йўналишларни белгилаб берди
.
Улар қуйидагилардан иборат:
2026 йилда Москвада Евроосиёда тенг ва бўлинмас хавфсизлик архитектурасини шакллантириш мавзусига бағишланган халқаро экспертлар форумини ўтказиш;
саъй-ҳаракатларни миллий контингентларнинг жанговар қобилиятини ошириш ва жамоавий кучларни бошқаришни такомиллаштиришга қаратиш;
коллектив кучларни ҳақиқий ҳарбий ҳаракатларда ўз самарадорлигини исботлаган замонавий рус қуроллари ва техникалари билан жиҳозлаш бўйича кенг кўламли дастурни ишга тушириш.
ҳарбий соҳада КХШТнинг технологик етакчилигини таъминлаш учун мамлакатлар ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш. Мудофаа саноати корхоналари кооперациясини чуқурлаштиришга алоҳида эътибор қаратилади.
халқаро террорчилик гуруҳлари ва уларнинг бўлинмаларини аниқлаш ва йўқ қилиш, уларни молиялаштириш йўлларига чек қўйиш бўйича ишларни давом эттириш.
Россия КХШТнинг янги аксилтеррор стратегиясини биргаликда тайёрлашни режалаштирмоқда.
КХШТга раислик Россияга ўтди, навбатдаги саммит 2026 йил 11 ноябрда Москвада бўлиб ўтади.