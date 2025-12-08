https://sputniknews.uz/20251208/eik-eoii-kooperatsiya-54016932.html
ЕИК ЕОИИдаги биринчи кооперация лойиҳасини субсидиялашни маъқуллади
ЕИК ЕОИИдаги биринчи кооперация лойиҳасини субсидиялашни маъқуллади
Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) кенгаши саноат кооперациясини молиялаштириш механизми доирасида иккита лойиҳани амалга ошириш учун Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) бюджетидан субсидиялар беришни маъқуллади.
ТОШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) кенгаши саноат кооперациясини молиялаштириш механизми доирасида иккита лойиҳани амалга ошириш учун Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) бюджетидан субсидиялар беришни маъқуллади.Лойиҳалардан бири Россиянинг “Бештау Электроникс" компанияси томонидан Беларуснинг "Неро Элестронисс" ва Қирғизистоннинг “Қирғизэлектроника" МЧЖ билан ҳамкорликда амалга оширилади. Бу шахсий компьютерларнинг тизим блокларини ишлаб чиқаришни яратишга қаратилган.Иккинчи лойиҳа Россия ҳудудида темир йўл транспорти, жумладан, тезюрар поездлар учун юқори технологияли компонентларни ишлаб чиқаришни бошлашни назарда тутади. Уни “Вояж” ННТ Арманистоннинг “Металстрой” МЧЖ ва Беларуснинг “Рухсервомотор” МЧЖ билан биргаликда амалга оширади.Бугунги кунда ЕИКга субсидия олиш учун 16 та ариза келиб тушди: 13 таси Россиядан, иккитаси Қозоғистондан ва биттаси Қирғизистондан. Улар умумий қиймати 17 миллиард Россия рублига тенг. Бешта лойиҳа маъқулланди. Бошқа аризалар кўриб чиқишнинг турли босқичларида.
Янгиликлар
