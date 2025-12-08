Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
ЕИК ЕОИИдаги биринчи кооперация лойиҳасини субсидиялашни маъқуллади
ЕИК ЕОИИдаги биринчи кооперация лойиҳасини субсидиялашни маъқуллади
Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) кенгаши саноат кооперациясини молиялаштириш механизми доирасида иккита лойиҳани амалга ошириш учун Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) бюджетидан субсидиялар беришни маъқуллади.
ТОШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) кенгаши саноат кооперациясини молиялаштириш механизми доирасида иккита лойиҳани амалга ошириш учун Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) бюджетидан субсидиялар беришни маъқуллади.Лойиҳалардан бири Россиянинг “Бештау Электроникс" компанияси томонидан Беларуснинг "Неро Элестронисс" ва Қирғизистоннинг “Қирғизэлектроника" МЧЖ билан ҳамкорликда амалга оширилади. Бу шахсий компьютерларнинг тизим блокларини ишлаб чиқаришни яратишга қаратилган.Иккинчи лойиҳа Россия ҳудудида темир йўл транспорти, жумладан, тезюрар поездлар учун юқори технологияли компонентларни ишлаб чиқаришни бошлашни назарда тутади. Уни “Вояж” ННТ Арманистоннинг “Металстрой” МЧЖ ва Беларуснинг “Рухсервомотор” МЧЖ билан биргаликда амалга оширади.Бугунги кунда ЕИКга субсидия олиш учун 16 та ариза келиб тушди: 13 таси Россиядан, иккитаси Қозоғистондан ва биттаси Қирғизистондан. Улар умумий қиймати 17 миллиард Россия рублига тенг. Бешта лойиҳа маъқулланди. Бошқа аризалар кўриб чиқишнинг турли босқичларида.
https://sputniknews.uz/20251207/eaeu-raqam-markirovka-qoidalar-54005084.html
16:02 08.12.2025
Бугунги кунда ЕИКга субсидия олиш учун 16 та ариза келиб тушди: 13 таси Россиядан, иккитаси Қозоғистондан ва биттаси Қирғизистондан.
ТОШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) кенгаши саноат кооперациясини молиялаштириш механизми доирасида иккита лойиҳани амалга ошириш учун Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) бюджетидан субсидиялар беришни маъқуллади.
Лойиҳалардан бири Россиянинг “Бештау Электроникс" компанияси томонидан Беларуснинг "Неро Элестронисс" ва Қирғизистоннинг “Қирғизэлектроника" МЧЖ билан ҳамкорликда амалга оширилади. Бу шахсий компьютерларнинг тизим блокларини ишлаб чиқаришни яратишга қаратилган.
Иккинчи лойиҳа Россия ҳудудида темир йўл транспорти, жумладан, тезюрар поездлар учун юқори технологияли компонентларни ишлаб чиқаришни бошлашни назарда тутади. Уни “Вояж” ННТ Арманистоннинг “Металстрой” МЧЖ ва Беларуснинг “Рухсервомотор” МЧЖ билан биргаликда амалга оширади.
“2025 йилда тасдиқланган учта лойиҳага яна иккита лойиҳа қўшилди. Лойиҳаларда барча аъзо давлатлар иштирок этиши муҳимдир. Ишончим комилки, қабул қилинган ташаббусларнинг амалга оширилиши асосий вазифа — мамлакатларимиз ўртасида барқарор иқтисодий алоқаларни шакллантиришга ёрдам беради”, - деди ЕИК вазири Гоар Барсегян.
Бугунги кунда ЕИКга субсидия олиш учун 16 та ариза келиб тушди: 13 таси Россиядан, иккитаси Қозоғистондан ва биттаси Қирғизистондан. Улар умумий қиймати 17 миллиард Россия рублига тенг. Бешта лойиҳа маъқулланди. Бошқа аризалар кўриб чиқишнинг турли босқичларида.
