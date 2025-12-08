Қозоғистон президенти ЕИК раҳбари билан ЕОИИни ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилди
ТОШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Остона шаҳрида Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаевни қабул қилди. Бу ҳақда Оқўрда матбуот хизмати хабар қилди.Таъкидланишича, учрашув чоғида томонлар Евроосиё иқтисодий иттифоқининг ҳозирги ҳолати ва уни янада ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилишди.2026 йилда Қозоғистоннинг ЕОИИ органларига раислигига алоҳида эътибор қаратилди.Шунингдек, Сагинтаев Тоқаевга 21 декабрь куни Санкт-Петербургда бўлиб ўтиши режалаштирилган Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши мажлисига тайёргарлик кўриш жараёни ҳақида маълумот берди.
Шунингдек, Сагинтаев Тоқаевга 21 декабрь куни Санкт-Петербургда бўлиб ўтиши режалаштирилган Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши мажлисига тайёргарлик кўриш жараёни ҳақида маълумот берди.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.