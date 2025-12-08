Қозоғистон президенти ЕИК раҳбари билан ЕОИИни ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилди

Ўзбекистон
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Остона шаҳрида Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаевни қабул қилди. Учрашув чоғида томонлар Евроосиё иқтисодий иттифоқининг ҳозирги ҳолати ва уни янада ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилишди.
ТОШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Остона шаҳрида Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаевни қабул қилди. Бу ҳақда Оқўрда матбуот хизмати хабар қилди.Таъкидланишича, учрашув чоғида томонлар Евроосиё иқтисодий иттифоқининг ҳозирги ҳолати ва уни янада ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилишди.2026 йилда Қозоғистоннинг ЕОИИ органларига раислигига алоҳида эътибор қаратилди.Шунингдек, Сагинтаев Тоқаевга 21 декабрь куни Санкт-Петербургда бўлиб ўтиши режалаштирилган Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши мажлисига тайёргарлик кўриш жараёни ҳақида маълумот берди.
https://sputniknews.uz/20251208/eik-eoii-kooperatsiya-54016932.html
Учрашувда 2026 йилда Қозоғистоннинг ЕОИИ органларига раислигига алоҳида эътибор қаратилди.
ТОШКЕНТ, 8 дек – Sputnik. Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Остона шаҳрида Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаевни қабул қилди. Бу ҳақда Оқўрда матбуот хизмати хабар қилди.
Таъкидланишича, учрашув чоғида томонлар Евроосиё иқтисодий иттифоқининг ҳозирги ҳолати ва уни янада ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилишди.
2026 йилда Қозоғистоннинг ЕОИИ органларига раислигига алоҳида эътибор қаратилди.
Шунингдек, Сагинтаев Тоқаевга 21 декабрь куни Санкт-Петербургда бўлиб ўтиши режалаштирилган Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши мажлисига тайёргарлик кўриш жараёни ҳақида маълумот берди.
