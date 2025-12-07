Эронда автомобиль фирибгарлиги иши бўйича компания директори қатл қилинди

https://sputniknews.uz/20251207/iran-avtomobil-firibgarlik-qatl-54010436.html
Sputnik Ўзбекистон
Эронда автомобиль олди-сотдисидаги фирибгарлик иши бўйича "Rezayat Khodro Taravat Novin" компаниясининг ижрочи директорига нисбатан ўлим жазоси ижро этилди. Жами 28 мингдан ортиқ шикоят келиб тушган, қолган айбланувчилар қамалган
2025-12-07T17:56+0500
2025-12-07T17:56+0500
2025-12-07T17:56+0500
ТОШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Эрон Олий суди автомобиль олди-сотдиси соҳасидаги йирик фирибгарлик иши бўйича компания ижрочи директорининг ўлим жазосини ижро этди. Бу ҳақда Мизан агентлиги маълумотига таяниб РИА Новости хабар берди.Маълумотларга кўра, "Rezayat Khodro Taravat Novin" компанияси 2013 йилда Қазвин вилоятининг Такистон шаҳрида ташкил этилган. Компаниянинг ноқонуний фаолияти бўйича жиноят иши олти йилдан сўнг очилган.Жами 26 нафар жисмоний ва 2 нафар юридик шахс айбланувчи сифатида иш доирасига жалб этилган. Компания фаолияти бўйича 28 мингдан ортиқ фуқаролик шикоятлари келиб тушгани маълум қилинган.Таъкидланишича, компания вакилларининг фирибгарлик амалиётлари фуқароларга катта молиявий ва маънавий зарар етказган. Суд жабрланувчиларга етказилган зарарни айбланувчилардан мусодара қилинган мол-мулк ҳисобидан қоплашни белгилаган.Шу билан бирга, қолган айбланувчилар узоқ муддатли озодликдан маҳрум этиш жазосига ҳукм қилинган, юридик шахслар эса тугатилиши маълум қилинган.
эрон, ўлим жазоси, фирибгарлик иши, компания директори, rezayat khodro taravat novin, қазвин, мизан агентлиги, риа новости, автомобил савдоси, жиноят иши, жабрланувчилар
ТОШКЕНТ, 7 дек — Sputnik.
Эрон Олий суди автомобиль олди-сотдиси соҳасидаги йирик фирибгарлик иши бўйича компания ижрочи директорининг ўлим жазосини ижро этди. Бу ҳақда Мизан агентлиги маълумотига таяниб РИА Новости хабар берди
"Бугун эрталаб Қазвинда Олий суднинг якуний қароридан сўнг "Rezayat Khodro Taravat Novin" компанияси иши бўйича биринчи айбланувчи Муҳаммад Ризо Ғаффорийга нисбатан ўлим жазоси ижро этилди", — дейилади хабарда.
Маълумотларга кўра, "Rezayat Khodro Taravat Novin" компанияси 2013 йилда Қазвин вилоятининг Такистон шаҳрида ташкил этилган. Компаниянинг ноқонуний фаолияти бўйича жиноят иши олти йилдан сўнг очилган.
Жами 26 нафар жисмоний ва 2 нафар юридик шахс айбланувчи сифатида иш доирасига жалб этилган. Компания фаолияти бўйича 28 мингдан ортиқ фуқаролик шикоятлари келиб тушгани маълум қилинган.
Таъкидланишича, компания вакилларининг фирибгарлик амалиётлари фуқароларга катта молиявий ва маънавий зарар етказган. Суд жабрланувчиларга етказилган зарарни айбланувчилардан мусодара қилинган мол-мулк ҳисобидан қоплашни белгилаган.
Шу билан бирга, қолган айбланувчилар узоқ муддатли озодликдан маҳрум этиш жазосига ҳукм қилинган, юридик шахслар эса тугатилиши маълум қилинган.