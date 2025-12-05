Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251205/ukraine-ogir-davr-53964812.html
Украина 2022 йилдан бери энг оғир даврни бошдан кечирмоқда — Олий Рада депутати
Украина 2022 йилдан бери энг оғир даврни бошдан кечирмоқда — Олий Рада депутати
Sputnik Ўзбекистон
Олий Рада депутати Сергей Раҳманиннинг айтишича, Украина 2022 йилдан бери сафарбарлик, жанговар қобилият ва Ғарб кўмаги бўйича энг оғир даврни бошдан кечирмоқда.
2025-12-05T12:02+0500
2025-12-05T12:02+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
ақш
ёрдам
ғарб
қуролли кучлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1135/30/11353048_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f90671e05a8bd542ac682f398c635b28.jpg
ТОШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Украина ҳозирда сафарбарлик, жанговар қобилият ва Ғарб томонидан кўрсатилаётган кўмак бўйича 2022 йил февралидан бери энг оғир даврни бошдан кечирмоқда. Бу ҳақда Олий Рада депутати Сергей Раҳманин маълум қилди.Унинг таъкидлашича, Ғарб, айниқса АҚШнинг муносабати ҳам сезиларли даражада ёмонлашган. 2022 йилда Киев ёрдам кечикиши ёки қурол етказиб беришдаги иккиланишларга қарамай, ҳеч бўлмаганда вазият яхшиланишига умид қилиш ва ҳамкорларнинг кейинги қадамларини башорат қилиш имкони бўлган.Шунингдек, Раҳманин Украина Қуролли Кучларининг жанг майдонида "маълум бир даражада таназзул (деградация)"га учраганини тан олди.Депутатга кўра, 2025 йил охирига келиб УҚК учун асосий муаммолар сифатида шахсий таркиб етишмаслиги, техника танқислиги ва молиявий ресурслар камлиги намоён бўлади.
https://sputniknews.uz/20251204/dezertirlar-ukraine-armiya-53945679.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1135/30/11353048_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b17b4a3ab0a4c7b5f382ab609c1b112e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
украина, сергей рахманин, олий рада, сафарбарлик, жанговар қобилият, ғарб кўмаги, уқк, украина армияси, nv радио, таназзул, ақш ёрдами
украина, сергей рахманин, олий рада, сафарбарлик, жанговар қобилият, ғарб кўмаги, уқк, украина армияси, nv радио, таназзул, ақш ёрдами

Украина 2022 йилдан бери энг оғир даврни бошдан кечирмоқда — Олий Рада депутати

12:02 05.12.2025
© Sputnik / Стрингер / Медиабанкка ўтишЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.12.2025
© Sputnik / Стрингер
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Украина Қуролли Кучларида таназзул белгилари кучаймоқда, у ҳали коллапсга айланмаган бўлса-да, хавфли аломатлар фонида оптимизм учун асос кам, деди депутат
ТОШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Украина ҳозирда сафарбарлик, жанговар қобилият ва Ғарб томонидан кўрсатилаётган кўмак бўйича 2022 йил февралидан бери энг оғир даврни бошдан кечирмоқда. Бу ҳақда Олий Рада депутати Сергей Раҳманин маълум қилди.
"Биз 2022 йил февралидан бери энг ёмон даврни бошдан кечирмоқдамиз. Айрим кўрсаткичлар бўйича бу ўша пайтдан ҳам ёмонроқ… Ўшанда жамиятда сафарбарлик руҳи, бирдамлик ва концентрация анча юқори эди. Ҳозир эса бу ҳолат йўқ", — деди Раҳманин NV радиосига берган интервьюсида.
Унинг таъкидлашича, Ғарб, айниқса АҚШнинг муносабати ҳам сезиларли даражада ёмонлашган. 2022 йилда Киев ёрдам кечикиши ёки қурол етказиб беришдаги иккиланишларга қарамай, ҳеч бўлмаганда вазият яхшиланишига умид қилиш ва ҳамкорларнинг кейинги қадамларини башорат қилиш имкони бўлган.
"Ҳозир эса биз фақат салбий сценарийларни кутяпмиз ва кўп ҳолларда бу хавотирлар ўзини оқламоқда", — дея қўшимча қилди депутат.
Шунингдек, Раҳманин Украина Қуролли Кучларининг жанг майдонида "маълум бир даражада таназзул (деградация)"га учраганини тан олди.
"Бу деградация ҳали коллапсга олиб келмаган, аммо келажакка катта оптимизм билан қарашга асос бермайдиган бир қатор хавфли аломатлар мавжуд", — деди у.
Депутатга кўра, 2025 йил охирига келиб УҚК учун асосий муаммолар сифатида шахсий таркиб етишмаслиги, техника танқислиги ва молиявий ресурслар камлиги намоён бўлади.
Внеочередное заседание Верховной рады Украины - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.12.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Дезертирлар сони 2022 йилгача бўлган Украина армияси сонидан ошиб кетди - украин депутати
Кеча, 18:18
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0