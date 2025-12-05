https://sputniknews.uz/20251205/ukraine-ogir-davr-53964812.html
Украина 2022 йилдан бери энг оғир даврни бошдан кечирмоқда — Олий Рада депутати
Олий Рада депутати Сергей Раҳманиннинг айтишича, Украина 2022 йилдан бери сафарбарлик, жанговар қобилият ва Ғарб кўмаги бўйича энг оғир даврни бошдан кечирмоқда.
ТОШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Украина ҳозирда сафарбарлик, жанговар қобилият ва Ғарб томонидан кўрсатилаётган кўмак бўйича 2022 йил февралидан бери энг оғир даврни бошдан кечирмоқда. Бу ҳақда Олий Рада депутати Сергей Раҳманин маълум қилди.Унинг таъкидлашича, Ғарб, айниқса АҚШнинг муносабати ҳам сезиларли даражада ёмонлашган. 2022 йилда Киев ёрдам кечикиши ёки қурол етказиб беришдаги иккиланишларга қарамай, ҳеч бўлмаганда вазият яхшиланишига умид қилиш ва ҳамкорларнинг кейинги қадамларини башорат қилиш имкони бўлган.Шунингдек, Раҳманин Украина Қуролли Кучларининг жанг майдонида "маълум бир даражада таназзул (деградация)"га учраганини тан олди.Депутатга кўра, 2025 йил охирига келиб УҚК учун асосий муаммолар сифатида шахсий таркиб етишмаслиги, техника танқислиги ва молиявий ресурслар камлиги намоён бўлади.
"Биз 2022 йил февралидан бери энг ёмон даврни бошдан кечирмоқдамиз. Айрим кўрсаткичлар бўйича бу ўша пайтдан ҳам ёмонроқ… Ўшанда жамиятда сафарбарлик руҳи, бирдамлик ва концентрация анча юқори эди. Ҳозир эса бу ҳолат йўқ", — деди Раҳманин NV радиосига берган интервьюсида.
Унинг таъкидлашича, Ғарб, айниқса АҚШнинг муносабати ҳам сезиларли даражада ёмонлашган. 2022 йилда Киев ёрдам кечикиши ёки қурол етказиб беришдаги иккиланишларга қарамай, ҳеч бўлмаганда вазият яхшиланишига умид қилиш ва ҳамкорларнинг кейинги қадамларини башорат қилиш имкони бўлган.
"Ҳозир эса биз фақат салбий сценарийларни кутяпмиз ва кўп ҳолларда бу хавотирлар ўзини оқламоқда", — дея қўшимча қилди депутат.
Шунингдек, Раҳманин Украина Қуролли Кучларининг жанг майдонида "маълум бир даражада таназзул (деградация)"га учраганини тан олди.
"Бу деградация ҳали коллапсга олиб келмаган, аммо келажакка катта оптимизм билан қарашга асос бермайдиган бир қатор хавфли аломатлар мавжуд", — деди у.
Депутатга кўра, 2025 йил охирига келиб УҚК учун асосий муаммолар сифатида шахсий таркиб етишмаслиги, техника танқислиги ва молиявий ресурслар камлиги намоён бўлади.