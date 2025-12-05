https://sputniknews.uz/20251205/quva-russia-loyihaga-53953769.html
Йирик цех ва совутгич омборлари — Қувада Россия ҳамкорлигида $50 млнлик лойиҳа бошланди.
Йирик цех ва совутгич омборлари — Қувада Россия ҳамкорлигида $50 млнлик лойиҳа бошланди.
Sputnik Ўзбекистон
Фарғона вилоятининг Қува туманида 50 миллион долларлик Ўзбекистон – Россия қўшма лойиҳаси бошланди. Марказ 500 иш ўрни яратади ва йилига 100 млн долларлик экспорт таъминлайди.
2025-12-05T10:19+0500
2025-12-05T10:19+0500
2025-12-05T10:19+0500
ўзбекистон
экспорт
омск вилояти
фарғона вилояти
инвестиция
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/05/53953592_0:99:1900:1168_1920x0_80_0_0_136b0ea90342f5697e791a436c15d3e2.png
ТОШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Фарғона вилоятининг Қува туманида қиймати 50 миллион доллар бўлган Ўзбекистон–Россия қўшма лойиҳаси амалга оширила бошлади. Бу ҳақда Фарғона вилояти хокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Лойиҳа доирасида “Energy-land” МЧЖ томонидан 15 гектар майдонда мевани қайта ишлаш ва агрологистика маркази барпо этилади. Марказ таркибига:Тадбир доирасида Фарғона вилояти ҳокими Хайрулло Бозоров ва Омск вилояти ҳокими Виталий Хоценко онлайн тарзда лойиҳанинг бошланишига расман старт берди ва агрологистика марказига тамал тоши қўйилди.Маълумотларга кўра, Ўзбекистон мева-сабзавот экспортининг 40 фоизга яқини Россия бозорига тўғри келади, шунингдек, етакчи йўналишлар қаторида Қозоғистон ва Покистон ҳам бор.
https://sputniknews.uz/20250731/meva-sabzavot-oziq-ovqat-eksport-50953238.html
ўзбекистон
омск вилояти
фарғона вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/05/53953592_106:0:1794:1266_1920x0_80_0_0_3b080717230c6ee5ec770578c86d1dc6.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фарғона, қува тумани, агрологистика маркази, мевани қайта ишлаш, ўзбекистон россия ҳамкорлиги, energy-land, экспорт, инвестиция, қўшма корхона
фарғона, қува тумани, агрологистика маркази, мевани қайта ишлаш, ўзбекистон россия ҳамкорлиги, energy-land, экспорт, инвестиция, қўшма корхона
Йирик цех ва совутгич омборлари — Қувада Россия ҳамкорлигида $50 млнлик лойиҳа бошланди.
Фарғона вилоятининг Қува туманида 50 миллион долларлик қўшма корхона қурилиши бошланди. Лойиҳа натижасида йилига 100 миллион долларлик экспорт амалга оширилиши кўзда тутилган
ТОШКЕНТ, 5 дек – Sputnik.
Фарғона вилоятининг Қува туманида қиймати 50 миллион доллар бўлган Ўзбекистон–Россия қўшма лойиҳаси амалга оширила бошлади. Бу ҳақда Фарғона вилояти хокимлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Лойиҳа доирасида “Energy-land” МЧЖ томонидан 15 гектар майдонда мевани қайта ишлаш ва агрологистика маркази барпо этилади. Марказ таркибига:
йилига 20 минг тонна хомашёни қайта ишлайдиган цех;
умумий сиғими 30 минг тонна бўлган совутгич омборлари;
меҳмонхона ва қўшимча хизмат объектлари киритилган.
Лойиҳа амалга оширилиши натижасида 500 та иш ўрни яратилади, йилига 100 миллион долларлик қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорти йўлга қўйилиши режалаштирилган.
Тадбир доирасида Фарғона вилояти ҳокими Хайрулло Бозоров ва Омск вилояти ҳокими Виталий Хоценко онлайн тарзда лойиҳанинг бошланишига расман старт берди ва агрологистика марказига тамал тоши қўйилди.
Маълумотларга кўра, Ўзбекистон мева-сабзавот экспортининг 40 фоизга яқини Россия бозорига тўғри келади, шунингдек, етакчи йўналишлар қаторида Қозоғистон ва Покистон ҳам бор.