https://sputniknews.uz/20250731/meva-sabzavot-oziq-ovqat-eksport-50953238.html

Мева-сабзавот ва озиқ-овқат экспортини кўпайтириш: видеоселекторда нималар белгиланди?

Мева-сабзавот ва озиқ-овқат экспортини кўпайтириш: видеоселекторда нималар белгиланди?

Sputnik Ўзбекистон

Президент Шавкат Мирзиёев раислигида мева-сабзавот ва озиқ-овқат экспортини кўпайтириш масалалари муҳокамаси бўйича видеоселектор йиғилиши ўтказилди. Таъкидланишича, бу йил 6 ойда озиқ-овқат экспорти 44 фоиз ўсиб, 1 миллиард 326 миллион доллар бўлди. Экспорт географияси 16 та давлатга кўпайди.

2025-07-31T09:50+0500

2025-07-31T09:50+0500

2025-07-31T10:24+0500

жамият

ўзбекистон

шавкат мирзиёев

мева-сабзавот

озиқ-овқат

экспорт

қишлоқ хўжалиги

фермерлар

иссиқхона

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ТОШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев раислигида мева-сабзавот ва озиқ-овқат экспортини кўпайтириш масалалари муҳокамаси бўйича видеоселектор йиғилиши ўтказилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, бу йил 6 ойда озиқ-овқат экспорти 44 фоиз ўсиб, 1 миллиард 326 миллион доллар бўлди. Экспорт географияси 16 та давлатга кўпайди.Бу йилги мева-сабзавот экспортининг 80 фоизи 5 та давлатга бўлган. Буюк Британия, Италия, Швеция, Япония, Ҳиндистон, Қатар каби талаб юқори ўлкаларга экспорт кам. Хориждаги элчихона ва консулхоналарнинг бу борадаги ўрни сезилмаётгани, савдо маслаҳатчиларининг фаолияти суст экани қайд этилди.Йиғилишда шу каби камчиликлар таҳлил қилиниб, қишлоқ хўжалигида самарадорлик ва экспортни ошириш чора-тадбирлари белгиланди. Бу иқтисодий хавфсизликнинг устувор йўналиши экани таъкидланди. Шу боис об-ҳаво ва шароитга мослашиб, иссиқ ва совуққа, сувсизликка чидамли маҳсулотлар етиштиришга ўтиш зарурлиги айтилди.Ҳудудлар кесимидаги таҳлиллар асосида экспорт бўйича янги захира ва имкониятлар кўрсатиб ўтилди.Дала четида экспортбоп маҳсулотлар, хусусан, олчани кўпайтириш зарурлиги айтилди.Бу йил ҳудудларда 16 та замонавий қадоқ тайёрлаш корхонаси ишга тушди. Йил якунигача яна 15 та корхонани ишга тушириш вазифаси қўйилди.Йиғилишда тадбиркорларнинг намунали тажрибалари кўриб чиқилди, мутасаддиларнинг ахбороти эшитилди.

https://sputniknews.uz/20250715/ozbekiston-moyli-ekinlar-etishtirish-50543034.html

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