Мактабларда қишки таътил 28 декабрдан бошланади—унинг қачонгача давом этиши маълум қилинди
Ўзбекистонда 2025–2026 ўқув йили учун қишки таътил саналари эълон қилинди. Бошланғич синфларда 27 декабрдан, юқори синфларда 28 декабрдан бошланади. Дарслар 12 январда тикланади.
ТОШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Мактабларда бешинчи синфдан баланд синф ўқувчилари учун қишки таътил 28 декабрдан бошланади. Бу ҳақда Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, таътил 14 календарь кун - 2026 йил 10 январгача давом этади. ️2026 йил 11 январь якшанба — дам олиш кунига тўғри келгани боис, III чорак дарслари 2026 йил 12 январдан бошланади.
09:26 05.12.2025 (янгиланди: 11:22 05.12.2025)
Ўзбекистонда беш ва ундан юқори синфлар учун қишки таътил 28 декабрдан 10 январгача давом этади, III чорак 12 январь куни бошланади.
ТОШКЕНТ, 5 дек – Sputnik.
Мактабларда бешинчи синфдан баланд синф ўқувчилари учун қишки таътил 28 декабрдан бошланади. Бу ҳақда Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
"Ҳукуматнинг 2017 йил 15 мартдаги 140-сонли қарорига мувофиқ, 2025-2026-ўқув йилида умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчилари учун қишки таътил 28 декабрдан (бошланғич 1-4-синфларда 27 декабрь — шанба кунидан) бошланади", - дейилади хабарда.
Таъкидланишича, таътил 14 календарь кун - 2026 йил 10 январгача давом этади. ️2026 йил 11 январь якшанба — дам олиш кунига тўғри келгани боис, III чорак дарслари 2026 йил 12 январдан бошланади.