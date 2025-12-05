https://sputniknews.uz/20251205/eaeu-transevroosiyo-kengash-hamkorlik-53984680.html
Дубайда ЕОИИ ва Трансевроосиё ташувлари кенгаши ҳамкорлик дастурини имзолади
Дубайда Транс-Осиё ташувлари кенгашининг XXIV мажлиси бўлиб ўтди. ЕИК ва Котибият 2028 йилгача мўлжалланган ҳамкорлик дастурини қабул қилди. Транзит, божхона ва логистика йўналишларида рақамлаштириш масалалари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Дубайда бўлиб ўтган Трансевроосиё ташувлари бўйича халқаро мувофиқлаштирувчи кенгашнинг ялпи мажлисида Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ва Кенгаш Котибияти 2028 йилгача мўлжалланган ҳамкорлик дастурини қабул қилди. ЕИК номидан тадбирда Комиссиянинг божхона ҳамкорлиги вазири Руслан Давидов иштирок этди.Дастур трансевросиё транспорт йўналишларини ривожлантириш, транспорт боғлиқлигини кучайтириш, темир йўллар ва портлар ҳамкорлигини мустаҳкамлаш ҳамда божхонада трансчегаравий операцияларни соддалаштиришга қаратилган.Форум доирасида Давидов бир қатор икки томонлама учрашувлар ўтказди. Дубай Божхонаси раҳбари Абдулла Бусенад ва DP World компанияси билан музокараларда божхона хизматларига инновацион ечимлар жорий этиш, "ягона дарча" концепциясини кенгайтириш ва тартиб-таомилларни тезлаштириш масалалари муҳокама қилинди. Томонлар ЕОИИ–БАА ўртасида узлуксиз логистикани ташкил этиш бўйича ҳамкорликни фаоллаштиришга келишиб олди.БМТ Европа иқтисодий комиссияси ижрочи котиби ўринбосари Дмитрий Марясин билан учрашувда барқарор транзит, савдо логистикаси самарадорлигини ошириш ва рақамли ечимларни жорий этиш бўйича истиқболлар муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 5 дек – Sputnik.
Дубайда бўлиб ўтган Трансевроосиё ташувлари бўйича халқаро мувофиқлаштирувчи кенгашнинг ялпи мажлисида Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ва Кенгаш Котибияти 2028 йилгача мўлжалланган ҳамкорлик дастурини қабул қилди
ЕИК номидан тадбирда Комиссиянинг божхона ҳамкорлиги вазири Руслан Давидов иштирок этди.
Дастур трансевросиё транспорт йўналишларини ривожлантириш, транспорт боғлиқлигини кучайтириш, темир йўллар ва портлар ҳамкорлигини мустаҳкамлаш ҳамда божхонада трансчегаравий операцияларни соддалаштиришга қаратилган.
Мажлисда Давидов ЕОИИда иқтисодий интеграция жараёнлари ҳақида маълумот берди. 2026 йил 11 февралдан бутун иттифоқ ҳудудида автомобиль ва темир йўл ташувларини назорат қилиш учун навигация пломбаларини жорий этиш режаси иштирокчиларда катта қизиқиш уйғотди.
Форум доирасида Давидов бир қатор икки томонлама учрашувлар ўтказди. Дубай Божхонаси раҳбари Абдулла Бусенад ва DP World компанияси билан музокараларда божхона хизматларига инновацион ечимлар жорий этиш, "ягона дарча" концепциясини кенгайтириш ва тартиб-таомилларни тезлаштириш масалалари муҳокама қилинди. Томонлар ЕОИИ–БАА ўртасида узлуксиз логистикани ташкил этиш бўйича ҳамкорликни фаоллаштиришга келишиб олди.
БМТ Европа иқтисодий комиссияси ижрочи котиби ўринбосари Дмитрий Марясин билан учрашувда барқарор транзит, савдо логистикаси самарадорлигини ошириш ва рақамли ечимларни жорий этиш бўйича истиқболлар муҳокама қилинди.