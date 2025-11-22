Давидов: Ўзбекистон ЕОИИнинг божхона транзити ягона тизимига қўшилишга қизиқиш билдирди
Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Ўзбекистон Евроосиё иқтисодий иттифоқининг (ЕОИИ) Божхона транзити ягона тизими келишувига қўшилишга қизиқиш билдирди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) божхона ҳамкорлиги вазири Руслан Давидов маълум қилди.Давидов божхона тартибга солишининг бирлигини ва учинчи давлатлар билан товарлар савдосининг ягона режимини ЕОИИда товарлар ҳаракати эркинлигини таъминлашнинг мажбурий шарти сифатида таъминлаш зарурлигини таъкидлади.“ЕИК божхона кодексига тузатишлар тўплами ишлаб чиқилган ва келишувнинг якуний босқичида, ягона транзит тизими тўғрисида битим тузилган, 2026 йил февраль ойидан бошлаб ЕОИИ ҳудудида навигация пломбалари қўлланила бошлайди, хатарларни бошқариш тизимлари доирасида божхона хизматларининг ҳаракатларини бирлаштириш бўйича ишлар олиб борилмоқда”, — деди вазир.2030 йилгача ЕОИИ интеграциясини ривожлантиришнинг стратегик йўналишлари тўғрисидаги декларацияни амалга ошириш бўйича чора-тадбирлар режаси лойиҳасида ЕОИИга аъзо мамлакатларнинг божхона хизматларининг божхона қийматини назорат қилиш йўналиши бўйича хатарларни бошқариш тизимлари соҳасидаги ишларини бирлаштириш, шунингдек, божхона операцияларини амалга ошириш ва божхона назоратини амалга оширишнинг ягона стандартини ишлаб чиқиш кўзда тутилган.
“Божхона транзити ягона тизими келишувига ЕОИИ ҳузурида кузатувчи давлат— Ўзбекистон Республикаси амалий қизиқиш билдирди”, — деди у ЕОИИ судининг VIII халқаро анжуманида сўзлаган нутқида.
Давидов божхона тартибга солишининг бирлигини ва учинчи давлатлар билан товарлар савдосининг ягона режимини ЕОИИда товарлар ҳаракати эркинлигини таъминлашнинг мажбурий шарти сифатида таъминлаш зарурлигини таъкидлади.
“ЕИК божхона кодексига тузатишлар тўплами ишлаб чиқилган ва келишувнинг якуний босқичида, ягона транзит тизими тўғрисида битим тузилган, 2026 йил февраль ойидан бошлаб ЕОИИ ҳудудида навигация пломбалари қўлланила бошлайди, хатарларни бошқариш тизимлари доирасида божхона хизматларининг ҳаракатларини бирлаштириш бўйича ишлар олиб борилмоқда”, — деди вазир.
2030 йилгача ЕОИИ интеграциясини ривожлантиришнинг стратегик йўналишлари тўғрисидаги декларацияни амалга ошириш бўйича чора-тадбирлар режаси лойиҳасида ЕОИИга аъзо мамлакатларнинг божхона хизматларининг божхона қийматини назорат қилиш йўналиши бўйича хатарларни бошқариш тизимлари соҳасидаги ишларини бирлаштириш, шунингдек, божхона операцияларини амалга ошириш ва божхона назоратини амалга оширишнинг ягона стандартини ишлаб чиқиш кўзда тутилган.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.