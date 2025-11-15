Ўзбекистон
Ўзбекистон, ҳақиқатда, биз учун жуда муҳим ҳамкор - ЕОИИ божхона вазири
Ўзбекистон, ҳақиқатда, биз учун жуда муҳим ҳамкор - ЕОИИ божхона вазири
Ўзбекистон ЕОИИнинг энг фаол кузатувчиси бўлиб, нафақат барча муҳим жараёнларда иштирок этяпти, балки янги йўналишларини ҳам таклиф қилмоқда. 15.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-11-15T19:30+0500
2025-11-15T19:30+0500
видео
еоии
ўзбекистон
иқтисод
божхона
божхона қўмитаси
давлат божхона қўмитаси
электрон савдо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0f/53507342_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8aa8fec9b88f4a078a71a8b312cee776.jpg
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Ўзбекистон, ҳақиқатда, биз учун жуда муҳим ҳамкор, деди ЕИК божхона ҳамкорлиги бўйича вазири Руслан Давидов Sputnik матбуот марказида. Ўзбекистон ва ЕОИИ товар айланмаси ўсиб бормоқда: ўтган йили 15 миллиард доллар бўлган бўлса, бу йилнинг етти ойи якунига кўра яна 10% га кўпайган.Вазир айтишига кўра, ўтган йилининг декабрда ЕОИИда учинчи давлатлар қўшилиши мумкин бўлган Иттифоқининг Ягона божхона-транзит тизими тўғрисида келишув имзоланган ва айни дамда Ўзбекистон билан айнан ушбу шартномага қўшилиш имконияти муҳокама қилинмоқда. Тўлиқ интервью билан видеолавҳамизда танишинг.
ўзбекистон
Янгиликлар
uz_UZ
видео, еоии, ўзбекистон, иқтисод, божхона, божхона қўмитаси, давлат божхона қўмитаси, электрон савдо, видео
19:30 15.11.2025
© Sputnik
Ўзбекистон ЕОИИнинг энг фаол кузатувчиси бўлиб, нафақат барча муҳим жараёнларда иштирок этяпти, балки янги йўналишларини ҳам таклиф қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Ўзбекистон, ҳақиқатда, биз учун жуда муҳим ҳамкор, деди ЕИК божхона ҳамкорлиги бўйича вазири Руслан Давидов Sputnik матбуот марказида.

Ўзбекистон ва ЕОИИ товар айланмаси ўсиб бормоқда: ўтган йили 15 миллиард доллар бўлган бўлса, бу йилнинг етти ойи якунига кўра яна 10% га кўпайган.
"Ўзбекистоннинг Евросиё иттифоқи билан савдо ва божхона соҳасидаги ҳамкорлиги нафақат стратегик, балки Ўзбекистон учун ҳам, Иттифоқ учун ҳам ҳаётий муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистон, ҳақиқатда, биз учун жуда муҳим ҳамкор", - деди Давидов.
Вазир айтишига кўра, ўтган йилининг декабрда ЕОИИда учинчи давлатлар қўшилиши мумкин бўлган Иттифоқининг Ягона божхона-транзит тизими тўғрисида келишув имзоланган ва айни дамда Ўзбекистон билан айнан ушбу шартномага қўшилиш имконияти муҳокама қилинмоқда.
Тўлиқ интервью билан видеолавҳамизда танишинг.
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
