Чимкентда таркибида ўзбекистонликлар бор йирик халқаро гиёҳвандлик тармоғи қўлга олинди
Қозоғистон ҳуқуқ-тартибот идоралари Чимкентда халқаро гиёҳвандлик тармоғини фош этди. DEA иштирокида ўтган операцияда мефедрон лабораториялари топилди, криптовалюта ва миллиардлаб тенге мусодара қилинди.
ТОШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Қозоғистоннинг Чимкент шаҳрида Telegram орқали фаолият юритувчи халқаро гиёҳвандлик тармоғи фош этилди. Бу ҳақда Қозоғистон бош прокурори ўзининг X саҳифасида хабар берди.Тергов давомида Чимкент ҳудудида икки гиёҳвандлик лабораторияси топилиб, йўқ қилинди. Улардан:Жиноий тармоқ бир нечта Telegram каналларидан фойдаланган бўлиб, улар орқали нафақат гиёҳванд моддалар тарқатилган, балки “биринчи фойдаланувчилар”га уларни ишлаб чиқариш технологиялари ҳам ўргатилган.
Жиноий схемада 300 нафардан ортиқ одам иштирок этган. 24 киши ҳибсга олинган, улар орасида Россия, Ўзбекистон ва Афғонистон фуқаролари бор.
Қозоғистоннинг Чимкент шаҳрида Telegram орқали фаолият юритувчи халқаро гиёҳвандлик тармоғи фош этилди. Бу ҳақда Қозоғистон бош прокурори ўзининг X саҳифасида хабар берди
Айтилишича, пуллар “дроппер”лар (банк картасини пул эвазига бошқа шахсга вақтинча фойдаланишга бериб турувчилар) орқали ва лицензиясиз криптобиржалар ёрдамида ўтказиб келинган. Криптовалюталарнинг якуний олувчилари эса хорижий давлатлар фуқаролари бўлгани аниқланган.
Тергов давомида Чимкент ҳудудида икки гиёҳвандлик лабораторияси топилиб, йўқ қилинди. Улардан:
330 грамм сотиш учун ўралган моддалар;
2,1 тонна прекурсор (гиёҳванд моддаларни тайёрлашда қўлланадиган кимёвий модда);
лаборатория ускуналарининг тўлиқ тўплами олинди.
Жиноий тармоқ бир нечта Telegram каналларидан фойдаланган бўлиб, улар орқали нафақат гиёҳванд моддалар тарқатилган, балки “биринчи фойдаланувчилар”га уларни ишлаб чиқариш технологиялари ҳам ўргатилган.