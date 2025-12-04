Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251204/shymkent-giyohvandlik-tarmoq-53935825.html
Чимкентда таркибида ўзбекистонликлар бор йирик халқаро гиёҳвандлик тармоғи қўлга олинди
Чимкентда таркибида ўзбекистонликлар бор йирик халқаро гиёҳвандлик тармоғи қўлга олинди
Sputnik Ўзбекистон
Қозоғистон ҳуқуқ-тартибот идоралари Чимкентда халқаро гиёҳвандлик тармоғини фош этди. DEA иштирокида ўтган операцияда мефедрон лабораториялари топилди, криптовалюта ва миллиардлаб тенге мусодара қилинди.
2025-12-04T14:31+0500
2025-12-04T14:31+0500
бош прокуратура
жиноят
дунёда
дунё янгиликлари
қозоғистон
гиёҳванд моддалар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/19/27/192766_0:0:2347:1321_1920x0_80_0_0_c84ffc962d9f30663d8c8a16f55eaddf.jpg
ТОШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Қозоғистоннинг Чимкент шаҳрида Telegram орқали фаолият юритувчи халқаро гиёҳвандлик тармоғи фош этилди. Бу ҳақда Қозоғистон бош прокурори ўзининг X саҳифасида хабар берди.Тергов давомида Чимкент ҳудудида икки гиёҳвандлик лабораторияси топилиб, йўқ қилинди. Улардан:Жиноий тармоқ бир нечта Telegram каналларидан фойдаланган бўлиб, улар орқали нафақат гиёҳванд моддалар тарқатилган, балки “биринчи фойдаланувчилар”га уларни ишлаб чиқариш технологиялари ҳам ўргатилган.
https://sputniknews.uz/20250905/kazakhstan-kokain-ushlanish-51766200.html
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/19/27/192766_0:0:2347:1761_1920x0_80_0_0_3484b62eda44efd66cbc94ba96d04eef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
қозоғистон, чимкент, гиёҳвандлик тармоғи, dea, telegram тармоғи, мефедрон лабораторияси, прекурсорлар, криптовалюта, гиёҳванд моддалар савдоси, улитау, мангистау, операция, мусодара, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари
қозоғистон, чимкент, гиёҳвандлик тармоғи, dea, telegram тармоғи, мефедрон лабораторияси, прекурсорлар, криптовалюта, гиёҳванд моддалар савдоси, улитау, мангистау, операция, мусодара, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари

Чимкентда таркибида ўзбекистонликлар бор йирик халқаро гиёҳвандлик тармоғи қўлга олинди

14:31 04.12.2025
© Sputnik / Сергей Венявский / Медиабанкка ўтишРуки в наручниках
Руки в наручниках - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.12.2025
© Sputnik / Сергей Венявский
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Жиноий схемада 300 нафардан ортиқ одам иштирок этган. 24 киши ҳибсга олинган, улар орасида Россия, Ўзбекистон ва Афғонистон фуқаролари бор.
ТОШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Қозоғистоннинг Чимкент шаҳрида Telegram орқали фаолият юритувчи халқаро гиёҳвандлик тармоғи фош этилди. Бу ҳақда Қозоғистон бош прокурори ўзининг X саҳифасида хабар берди.
Айтилишича, пуллар “дроппер”лар (банк картасини пул эвазига бошқа шахсга вақтинча фойдаланишга бериб турувчилар) орқали ва лицензиясиз криптобиржалар ёрдамида ўтказиб келинган. Криптовалюталарнинг якуний олувчилари эса хорижий давлатлар фуқаролари бўлгани аниқланган.
Тергов давомида Чимкент ҳудудида икки гиёҳвандлик лабораторияси топилиб, йўқ қилинди. Улардан:
6,1 кг тайёр мефедрон;
330 грамм сотиш учун ўралган моддалар;
2,1 тонна прекурсор (гиёҳванд моддаларни тайёрлашда қўлланадиган кимёвий модда);
лаборатория ускуналарининг тўлиқ тўплами олинди.
Жиноий тармоқ бир нечта Telegram каналларидан фойдаланган бўлиб, улар орқали нафақат гиёҳванд моддалар тарқатилган, балки “биринчи фойдаланувчилар”га уларни ишлаб чиқариш технологиялари ҳам ўргатилган.
A Colombian soldier custodies packages of cocaine 01 May, 2007, in Bahia Malaga, department of Valle del Cauca, Colombia. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.09.2025
Қозоғистонда мамлакат тарихидаги энг йирик кокаин партияси ушланди
5 Сентябр, 17:37
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0