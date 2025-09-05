https://sputniknews.uz/20250905/kazakhstan-kokain-ushlanish-51766200.html
Қозоғистонда мамлакат тарихидаги энг йирик кокаин партияси ушланди
Қозоғистон орқали кокаин транзити: 13 тоннадан ортиқ наркотик мусодара қилинди
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Қозоғистонда мамлакат тарихидаги энг йирик 13 тонна 183 килограмм кокаин партияси қўлга олинди, деб хабар берди Қозоғистон Миллий хавфсизлик қўмитаси матбуот хизмати.Ушбу юкнинг йўналиши Қозоғистон орқали учинчи давлатларга транзит қилишни назарда тутган. Гиёҳванд моддалар тарқатиш каналини ташкил этишда гумонланиб, икки нафар чет эл фуқароси ушланган ва қамоққа олинган.
Қозоғистон Миллий хавфсизлик қўмитаси гиёҳванд моддалар контрабандасининг халқаро каналини йўқ қилиш бўйича кўп босқичли операцияни амалга оширди
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik.
Қозоғистонда мамлакат тарихидаги энг йирик 13 тонна 183 килограмм кокаин партияси қўлга олинди, деб хабар берди
Қозоғистон Миллий хавфсизлик қўмитаси матбуот хизмати.
"Ўз вақтида кўрилган чоралар билан Олмаота шаҳрида республика тарихидаги энг йирик бир марталик кокаин наркотик моддасининг 13 тонна 183 килограммлик партияси мусодара қилинди", - дейилади хабарда.
Ушбу юкнинг йўналиши Қозоғистон орқали учинчи давлатларга транзит қилишни назарда тутган.
Гиёҳванд моддалар тарқатиш каналини ташкил этишда гумонланиб, икки нафар чет эл фуқароси ушланган ва қамоққа олинган.