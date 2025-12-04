Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20251204/eec-yigilish-tafsilotlar-53942908.html
ЕОИИ шартномасига ўзгартиришлар, божхона ва тарифлар — ЕИК йиғилиши тафсилотлари
ЕОИИ шартномасига ўзгартиришлар, божхона ва тарифлар — ЕИК йиғилиши тафсилотлари
Sputnik Ўзбекистон
ЕИК йиғилишда ЕОИИ шартномасини такомиллаштириш, божхона божларини тақсимлаш, учинчи мамлакатлар товарларини тартибга солиш ва антидемпинг чоралари бўйича ўзгартишларни муҳокама қилди. “V Катта баённома” устида иш давом этмоқда.
2025-12-04T16:31+0500
2025-12-04T16:40+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
шартнома
лойиҳа
импорт
божхона божи
транзит ташиш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/04/53941990_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_b0187ff16c7afa2fc45f7f276a7a048e.jpg
ТОШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК)нинг йиғма ишчи гуруҳ йиғилишида Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) тўғрисидаги шартнома қоидаларини такомиллаштириш масалалари кўриб чиқилди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Йиғилиш ЕИКнинг интеграция ва макроиқтисодиёт вазири Данияр Иманалиев раислигида бўлиб ўтди.Тадбирда Иттифоқ тўғрисидаги шартномага киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчалар муҳокама қилинди. Хусусан:Йиғилиш иштирокчилари йиғма ишчи гуруҳининг навбатдаги йиғилишини 2026 йилнинг биринчи чорагида ўтказишни режалаштирди.
https://sputniknews.uz/20251203/eaeu-statistika-korsatkichlar-53918306.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/04/53941990_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_1e5ae2dccf7d36a77f92dd9cdff97529.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еик, евроосиё иқтисодий комиссияси, еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, еоии шартномаси, v катта баённома, божхона божлари, тарифлар, антидемпинг, компенсация божи, нотариф чоралар, интеграция, макроиқтисодиёт, еик ишчи гуруҳи, евроосиё, россия, қозоғистон, беларусь, арманистон, қирғизистон
еик, евроосиё иқтисодий комиссияси, еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, еоии шартномаси, v катта баённома, божхона божлари, тарифлар, антидемпинг, компенсация божи, нотариф чоралар, интеграция, макроиқтисодиёт, еик ишчи гуруҳи, евроосиё, россия, қозоғистон, беларусь, арманистон, қирғизистон

ЕОИИ шартномасига ўзгартиришлар, божхона ва тарифлар — ЕИК йиғилиши тафсилотлари

16:31 04.12.2025 (янгиланди: 16:40 04.12.2025)
© Пресс-служба ЕЭК В ЕЭК рассмотрели совершенствование норм Договора о ЕАЭС
В ЕЭК рассмотрели совершенствование норм Договора о ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.12.2025
© Пресс-служба ЕЭК
Oбуна бўлиш
ЕИК ишчи гуруҳи ЕОИИ шартномасига киритилаётган тузатишларни муҳокама қилиб, божхона даромадлари, тарифлар ва антидемпинг чораларига оид қоидаларни янгилаш масалаларини кўриб чиқди.
ТОШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК)нинг йиғма ишчи гуруҳ йиғилишида Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) тўғрисидаги шартнома қоидаларини такомиллаштириш масалалари кўриб чиқилди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Йиғилиш ЕИКнинг интеграция ва макроиқтисодиёт вазири Данияр Иманалиев раислигида бўлиб ўтди.
Тадбирда Иттифоқ тўғрисидаги шартномага киритилаётган ўзгартиш ва қўшимчалар муҳокама қилинди. Хусусан:
импорт божхона божларидан тушган даромадларни ҳисобга олиш, тақсимлаш ва ўтказиш тартиби;
учинчи мамлакатлар товарларини нотариф тартибга солиш чоралари;
махсус, антидемпинг ва компенсация божларини ҳисоблаш ва тақсимлаш механизмлари каби масалалар кўриб чиқилди.
Шунингдек, тартибга солиш таъсирини баҳолаш тартиб-таомили доирасида оммавий муҳокама муваффақиятли якунланган ЕОИИ тўғрисидаги шартномага тузатишлар киритиш бўйича баённома (“V Катта баённома”) лойиҳаси устида иш давом эттирилди.
Йиғилиш иштирокчилари йиғма ишчи гуруҳининг навбатдаги йиғилишини 2026 йилнинг биринчи чорагида ўтказишни режалаштирди.
Флаги стран участниц ЕАЭС, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.12.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИнинг сўнгги беш йиллик статистикаси эълон қилинди — асосий кўрсаткичлар
Кеча, 17:24
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0