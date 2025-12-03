https://sputniknews.uz/20251203/eaeu-statistika-korsatkichlar-53918306.html
ЕОИИнинг сўнгги беш йиллик статистикаси эълон қилинди — асосий кўрсаткичлар
ЕОИИнинг сўнгги беш йиллик статистикаси эълон қилинди — асосий кўрсаткичлар
Sputnik Ўзбекистон
Евроосиё иқтисодий иттифоқининг 2020–2024 йиллар статистик йилномаси эълон қилинди. Ҳужжатда ЯИМ, саноат ишлаб чиқариш, ташқи савдо ва ўзаро савдо каби асосий иқтисодий кўрсаткичларнинг беш йилда ошгани қайд этилган.
2025-12-03T17:24+0500
2025-12-03T17:24+0500
2025-12-03T17:30+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
демографик кўрсаткичлар
яим
олий таълим муассасалари
қурилиш
транспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/03/21628405_0:83:1601:983_1920x0_80_0_0_52ce8a68d829e3649b87c608a874db01.jpg
ТОШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ЯИМ ҳажми 2020 йилда 1750,1 миллиард доллар бўлган бўлса, 2024 йилга келиб 2586,8 миллиард долларгача ошган. Бу кўрсаткичлар ЕОИИнинг 2020–2024 йиллар статистик йилномасида келтирилган.Ҳужжатда ЕОИИга аъзо давлатларнинг кейинги тўрт йилдаги асосий иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш кўрсаткичлари берилган.Маълумотларга кўра, 2020–2024 йилларда қатор соҳаларда ўсиш кузатилган. Жумладан:Шунингдек, ташқи савдо айланмаси, ЕОИИ мамлакатлари ўртасидаги ўзаро савдо ҳажми ва бошқа кўрсатгичлар ҳам сезиларли ошган.
https://sputniknews.uz/20251201/eaeu-savdo-investitsiyalar-osish-53858596.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/03/21628405_90:0:1509:1064_1920x0_80_0_0_9c4ceea0fadaf0fd8b5e68cbf734b161.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии статистика, 2020–2024 йиллар, яим еоии, еоии иқтисодиёти, ташқи савдо еоии, ўзаро савдо, саноат ишлаб чиқариш, евроосиё иқтисодий комиссия, иқтисодий ўсиш, еоии мамлакатлари иқтисодиёти, қишлоқ хўжалиги, қурилиш соҳаси, юк ташиш, йўловчи айланмаси, экспорт, импорт, чакана савдо, инвестициялар, қурилиш ишлари, уй-жой фойдаланишга топшириш
еоии статистика, 2020–2024 йиллар, яим еоии, еоии иқтисодиёти, ташқи савдо еоии, ўзаро савдо, саноат ишлаб чиқариш, евроосиё иқтисодий комиссия, иқтисодий ўсиш, еоии мамлакатлари иқтисодиёти, қишлоқ хўжалиги, қурилиш соҳаси, юк ташиш, йўловчи айланмаси, экспорт, импорт, чакана савдо, инвестициялар, қурилиш ишлари, уй-жой фойдаланишга топшириш
ЕОИИнинг сўнгги беш йиллик статистикаси эълон қилинди — асосий кўрсаткичлар
17:24 03.12.2025 (янгиланди: 17:30 03.12.2025)
ЕОИИнинг 2020–2024 йиллар статистик йилномаси эълон қилиниб, иттифоқ иқтисодий кўрсаткичларининг беш йилда ошгани қайд этилди.
ТОШКЕНТ, 3 дек – Sputnik.
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ЯИМ ҳажми 2020 йилда 1750,1 миллиард доллар бўлган бўлса, 2024 йилга келиб 2586,8 миллиард долларгача ошган. Бу кўрсаткичлар ЕОИИнинг 2020–2024 йиллар статистик йилномасида келтирилган
.
Ҳужжатда ЕОИИга аъзо давлатларнинг кейинги тўрт йилдаги асосий иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш кўрсаткичлари берилган.
Маълумотларга кўра, 2020–2024 йилларда қатор соҳаларда ўсиш кузатилган. Жумладан:
Саноат ишлаб чиқариш ҳажми 1127,8 миллиард доллардан 1595,7 миллиард долларгача ошган;
Ишсизлик даражаси 5,8 фоиздан 3 фоизга тушган;
Шунингдек, ташқи савдо айланмаси, ЕОИИ мамлакатлари ўртасидаги ўзаро савдо ҳажми ва бошқа кўрсатгичлар ҳам сезиларли ошган.
№
Кўрсатгичлар номи
2020 йил
2024 йил
1
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, млрд АҚШ доллари
119.9
137.6
2
Асосий капиталга инвестициялар, млрд АҚШ доллари
327.7
488.9
3
Бажарилган қурилиш ишлари ҳажми, млрд АҚШ доллари
153.4
211.4
4
Уй-жойни фойдаланишга топшириш, млн м2
103,0
134.3
5
Юк айланмаси, млрд тонна-километр
5975.0
6181.9
6
Йўловчи айланмаси, млрд йўловчи-километр
420.4
721.8
7
Чакана савдо айланмаси, млрд АҚШ доллари
528,4
697.4
8
Товарлар ташқи савдосининг умумий айланмаси (млрд АҚШ доллари)
733.9
994.1
9
Товарлар ташқи савдосининг умумий айланмаси -экспорт (млрд АҚШ доллари)
419.9
575.8
10
Товарлар ташқи савдосининг умумий айланмаси -импорт (млрд АҚШ доллари)
314.0
418.3
11
Ўзаро товар айирбошлаш ҳажми (млрд АҚШ доллари)
55.1
98.6
12
Олий профессионал таълим ташкилотлари сони (ўқув йили бошига)
1001
1007
13
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими таълим ташкилотларида таълим олувчилар сони
4049072
4692315
14
Олий профессионал таълим ташкилотларида таълим олувчилар сони
5263661
5707872