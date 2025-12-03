Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20251203/eaeu-statistika-korsatkichlar-53918306.html
ЕОИИнинг сўнгги беш йиллик статистикаси эълон қилинди — асосий кўрсаткичлар
ЕОИИнинг сўнгги беш йиллик статистикаси эълон қилинди — асосий кўрсаткичлар
Sputnik Ўзбекистон
Евроосиё иқтисодий иттифоқининг 2020–2024 йиллар статистик йилномаси эълон қилинди. Ҳужжатда ЯИМ, саноат ишлаб чиқариш, ташқи савдо ва ўзаро савдо каби асосий иқтисодий кўрсаткичларнинг беш йилда ошгани қайд этилган.
2025-12-03T17:24+0500
2025-12-03T17:30+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
демографик кўрсаткичлар
яим
олий таълим муассасалари
қурилиш
транспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/03/21628405_0:83:1601:983_1920x0_80_0_0_52ce8a68d829e3649b87c608a874db01.jpg
ТОШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ЯИМ ҳажми 2020 йилда 1750,1 миллиард доллар бўлган бўлса, 2024 йилга келиб 2586,8 миллиард долларгача ошган. Бу кўрсаткичлар ЕОИИнинг 2020–2024 йиллар статистик йилномасида келтирилган.Ҳужжатда ЕОИИга аъзо давлатларнинг кейинги тўрт йилдаги асосий иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш кўрсаткичлари берилган.Маълумотларга кўра, 2020–2024 йилларда қатор соҳаларда ўсиш кузатилган. Жумладан:Шунингдек, ташқи савдо айланмаси, ЕОИИ мамлакатлари ўртасидаги ўзаро савдо ҳажми ва бошқа кўрсатгичлар ҳам сезиларли ошган.
https://sputniknews.uz/20251201/eaeu-savdo-investitsiyalar-osish-53858596.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/03/21628405_90:0:1509:1064_1920x0_80_0_0_9c4ceea0fadaf0fd8b5e68cbf734b161.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии статистика, 2020–2024 йиллар, яим еоии, еоии иқтисодиёти, ташқи савдо еоии, ўзаро савдо, саноат ишлаб чиқариш, евроосиё иқтисодий комиссия, иқтисодий ўсиш, еоии мамлакатлари иқтисодиёти, қишлоқ хўжалиги, қурилиш соҳаси, юк ташиш, йўловчи айланмаси, экспорт, импорт, чакана савдо, инвестициялар, қурилиш ишлари, уй-жой фойдаланишга топшириш
еоии статистика, 2020–2024 йиллар, яим еоии, еоии иқтисодиёти, ташқи савдо еоии, ўзаро савдо, саноат ишлаб чиқариш, евроосиё иқтисодий комиссия, иқтисодий ўсиш, еоии мамлакатлари иқтисодиёти, қишлоқ хўжалиги, қурилиш соҳаси, юк ташиш, йўловчи айланмаси, экспорт, импорт, чакана савдо, инвестициялар, қурилиш ишлари, уй-жой фойдаланишга топшириш

ЕОИИнинг сўнгги беш йиллик статистикаси эълон қилинди — асосий кўрсаткичлар

17:24 03.12.2025 (янгиланди: 17:30 03.12.2025)
© Sputnik / Asatur YesayantsФлаги стран участниц ЕАЭС, архивное фото
Флаги стран участниц ЕАЭС, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.12.2025
© Sputnik / Asatur Yesayants
Oбуна бўлиш
ЕОИИнинг 2020–2024 йиллар статистик йилномаси эълон қилиниб, иттифоқ иқтисодий кўрсаткичларининг беш йилда ошгани қайд этилди.
ТОШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ЯИМ ҳажми 2020 йилда 1750,1 миллиард доллар бўлган бўлса, 2024 йилга келиб 2586,8 миллиард долларгача ошган. Бу кўрсаткичлар ЕОИИнинг 2020–2024 йиллар статистик йилномасида келтирилган.
Ҳужжатда ЕОИИга аъзо давлатларнинг кейинги тўрт йилдаги асосий иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш кўрсаткичлари берилган.
Маълумотларга кўра, 2020–2024 йилларда қатор соҳаларда ўсиш кузатилган. Жумладан:
Саноат ишлаб чиқариш ҳажми 1127,8 миллиард доллардан 1595,7 миллиард долларгача ошган;
Ишсизлик даражаси 5,8 фоиздан 3 фоизга тушган;
Шунингдек, ташқи савдо айланмаси, ЕОИИ мамлакатлари ўртасидаги ўзаро савдо ҳажми ва бошқа кўрсатгичлар ҳам сезиларли ошган.

Кўрсатгичлар номи

2020 йил

2024 йил

1

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, млрд АҚШ доллари

119.9

137.6

2

Асосий капиталга инвестициялар, млрд АҚШ доллари

327.7

488.9

3

Бажарилган қурилиш ишлари ҳажми, млрд АҚШ доллари

153.4

211.4

4

Уй-жойни фойдаланишга топшириш, млн м2

103,0

134.3

5

Юк айланмаси, млрд тонна-километр

5975.0

6181.9

6

Йўловчи айланмаси, млрд йўловчи-километр

420.4

721.8

7

Чакана савдо айланмаси, млрд АҚШ доллари

528,4

697.4

8

Товарлар ташқи савдосининг умумий айланмаси (млрд АҚШ доллари)

733.9

994.1

9

Товарлар ташқи савдосининг умумий айланмаси -экспорт (млрд АҚШ доллари)

419.9

575.8

10

Товарлар ташқи савдосининг умумий айланмаси -импорт (млрд АҚШ доллари)

314.0

418.3

11

Ўзаро товар айирбошлаш ҳажми (млрд АҚШ доллари)

55.1

98.6

12

Олий профессионал таълим ташкилотлари сони (ўқув йили бошига)

1001

1007

13

Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими таълим ташкилотларида таълим олувчилар сони

4049072

4692315

14

Олий профессионал таълим ташкилотларида таълим олувчилар сони

5263661

5707872

Заседание Консультативного совета по взаимодействию Комиссии и Делового совета ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.12.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИда савдо ва инвестициялар ўсмоқда: ЕИК раҳбарининг баёноти
1 Декабр, 19:11
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0