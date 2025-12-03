https://sputniknews.uz/20251203/ozbekistonliklar-safar-davlatlar-53920231.html
Ўзбекистонликлар энг кўп саёҳат қилаётган давлатлар — инфографика
Миллий статистика қўмитасига кўра, 2025 йилнинг 10 ойида 6,4 миллион ўзбекистонлик турист чет элга сафар қилган. Бу ўтган йилга нисбатан 24,7 фоизга кўпдир. Қирғизистон, Қозоғистон ва Тожикистон энг кўп борилган йўналишлар бўлди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида қарийб 6,4 миллион нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда деярли 1,3 миллион нафарга ёки 24,7 % га ошган.10 ойида Ўзбекистон фуқаролари энг кўп қўшни давлатлар ва Россияга саёҳат қилишган.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
19:05 03.12.2025 (янгиланди: 19:07 03.12.2025)
Ўн ой давомида чет элга сафар қилган ўзбекистонликлар сони 6,4 миллион нафарга етди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида қарийб 6,4 миллион нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда деярли 1,3 миллион нафарга ёки 24,7 % га ошган.
10 ойида Ўзбекистон фуқаролари энг кўп қўшни давлатлар ва Россияга саёҳат қилишган.
