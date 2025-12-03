Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251203/ozbekiston-rossiya-tovar-ayirboshlash-53908285.html
Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги товар айирбошлаш йил охиригача 12 млрд долларга етади
Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги товар айирбошлаш йил охиригача 12 млрд долларга етади
Sputnik Ўзбекистон
2025 йил якунларига кўра Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 12 миллиард доллар даражасида кутилмоқда. Ходжаев 2025 йил январь-октябрь ойларида Ўзбекистоннинг Россияга экспорти 3,6 миллиард долларга етганини маълум қилди.
2025-12-03T14:06+0500
2025-12-03T14:08+0500
иқтисод
россия
ўзбекистон
товар
денис мантуров
жамшид ходжаев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/03/53909203_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_03ca23cfd6afecf605912c01374b8983.jpg
ТОШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. 2025 йил якунларига кўра Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 12 миллиард доллар даражасида кутилмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев мамлакатлар ўртасидаги ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссиянинг 26-йиғилишида маълум қилди, дея хабар беради Sputnik мухбири.Ходжаевнинг сўзларига кўра, 2024 йил якунларига кўра Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 11 миллиард доллардан ошди, бу 6 йил аввалгидан деярли икки баравар кўп.Шунингдек, Ходжаев 2025 йил январь-октябрь ойларида Ўзбекистоннинг Россияга экспорти 3,6 миллиард долларга етганини маълум қилди.Тошкентда Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик бўйича Ҳукуматлараро комиссиясининг 26-йиғилиши бўлиб ўтмоқда.Мажлис Ходжаев ва Россия ҳукумати раисининг биринчи ўринбосари Денис Мантуровнинг ҳамраислиги остида ўтказилмоқда. Мажлисда икки мамлакат вазирликлари ва идоралари раҳбарлари ҳам иштирок этмоқда.
https://sputniknews.uz/20251123/ozbekiston-tashqi-savdo-aylanmasida-top-5-davlat-53690196.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/03/53909203_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_fa14cec0635b741f03b1a48d4c8ec2d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон россия товар айирбошлаш маълумот статистика экспорт импорт рақамлар
ўзбекистон россия товар айирбошлаш маълумот статистика экспорт импорт рақамлар

Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги товар айирбошлаш йил охиригача 12 млрд долларга етади

14:06 03.12.2025 (янгиланди: 14:08 03.12.2025)
© Sputnik26-е заседание Межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству.
26-е заседание Межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.12.2025
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон ташқи савдоси таркибида Россия доимий равишда асосий шериклар қаторига киради ва мамлакат ташқи савдо айланмасининг тахминан 16 фоизини ташкил этади.
ТОШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. 2025 йил якунларига кўра Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 12 миллиард доллар даражасида кутилмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев мамлакатлар ўртасидаги ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссиянинг 26-йиғилишида маълум қилди, дея хабар беради Sputnik мухбири.
Ходжаевнинг сўзларига кўра, 2024 йил якунларига кўра Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 11 миллиард доллардан ошди, бу 6 йил аввалгидан деярли икки баравар кўп.
“Жорий йил якунлари бўйича товар айирбошлаш ҳажмини 12 миллиард долларга етказишни кутмоқдамиз”, - деди бош вазир ўринбосари.
Шунингдек, Ходжаев 2025 йил январь-октябрь ойларида Ўзбекистоннинг Россияга экспорти 3,6 миллиард долларга етганини маълум қилди.

“Ўзбекистон ташқи савдоси таркибида Россия доимий равишда асосий шериклар қаторига киради ва мамлакат ташқи савдо айланмасининг тахминан 16 фоизини ташкил этади. Шу билан бирга, Ўзбекистон Россиянинг энг йирик ўнта савдо шериклари қаторига киради. Бу бизнинг иқтисодий ҳамкорлигимиз бир томонлама эмас, балки ўзаро эканини кўрсатади”, - деди у.

Тошкентда Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик бўйича Ҳукуматлараро комиссиясининг 26-йиғилиши бўлиб ўтмоқда.
© Sputnik26-е заседание Межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству.
26-е заседание Межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.12.2025
26-е заседание Межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству.
© Sputnik
Мажлис Ходжаев ва Россия ҳукумати раисининг биринчи ўринбосари Денис Мантуровнинг ҳамраислиги остида ўтказилмоқда. Мажлисда икки мамлакат вазирликлари ва идоралари раҳбарлари ҳам иштирок этмоқда.
Инфографика - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.11.2025
Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида топ-5 давлат
23 Ноябр, 16:49
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0