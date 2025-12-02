https://sputniknews.uz/20251202/wada-uzbekistan-antidoping-kamchiliklar-53877622.html
WADA Ўзбекистон антидопинг тизимида камчиликлар топди — UzNADA назорат рўйхатига киритилди
WADA Ўзбекистон Миллий антидопинг ташкилотини аудитдан кейин “кузатув рўйхати”га киритди. Ташкилотга номувофиқликларни тўрт ойда бартараф этиш вазифаси қўйилди, акс ҳолда расмий чоралар кўрилиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Бутунжаҳон антидопинг агентлиги (WADA) Ўзбекистон Миллий антидопинг агентлигини (UzNADA) қўшимча назорат — “кузатув рўйхати”га киритди. Қарор Пусан шаҳрида бўлиб ўтган Ижроия қўмитаси мажлисида қабул қилинди.UzNADA томонидан тузатиш чора-тадбирлари режаси тақдим этилгани қайд этилган.“Кузатув рўйхати”га киритиш WADA томонидан расмий жазо ҳисобланмайди. Бу давлат антидопинг тизимидаги камчиликларни таъмирлаш учун берилган охирги имконият сифатида кўрилади. Агар тўрт ой ичида талаб этилган тузатишлар амалга оширилмаса, WADA расмий номувофиқлик ҳақида билдиришнома юбориб, тегишли санкциялар қўллаши мумкин.
ТОШКЕНТ, 2 дек — Sputnik.
Бутунжаҳон антидопинг агентлиги (WADA) Ўзбекистон Миллий антидопинг агентлигини (UzNADA) қўшимча назорат — “кузатув рўйхати”га киритди. Қарор Пусан шаҳрида бўлиб ўтган Ижроия қўмитаси мажлисида қабул қилинди
WADA маълумотига кўра, UzNADA ушбу рўйхатга 2025 йил февраль ойида ўтказилган аудитда аниқланган бир қатор камчиликлар сабабли киритилган. Ташкилотга номувофиқликларни бартараф этиш учун тўрт ой муҳлат берилди.
UzNADA томонидан тузатиш чора-тадбирлари режаси тақдим этилгани қайд этилган.
“Кузатув рўйхати”га киритиш WADA томонидан расмий жазо ҳисобланмайди. Бу давлат антидопинг тизимидаги камчиликларни таъмирлаш учун берилган охирги имконият сифатида кўрилади. Агар тўрт ой ичида талаб этилган тузатишлар амалга оширилмаса, WADA расмий номувофиқлик ҳақида билдиришнома юбориб, тегишли санкциялар қўллаши мумкин.